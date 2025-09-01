Тест ПДД с подвохом: проедет перекресток последним

Кто подождет? Рисунок: Exist.ua

Задача по темам о проезде перекрестков, о регулировании дорожного движения и о движении транспортных средств со специальными сигналами. В каком порядке транспортные средства проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации, если маячки у скорой выключены?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

Скорая, белый автомобиль, зеленый. Белый автомобиль, зеленый, скорая. Белый автомобиль, скорая, зеленый автомобиль. Зеленый автомобиль, скорая, белый автомобиль.

Разбор задачи

На перекрестке водители белого автомобиля и скорой движутся прямо, а водитель зеленой машины поворачивает налево.

Согласно знаку 7.8 "Направление главной дороги", приоритет имеет водитель зеленого автомобиля. Но на перекрестке работают светофоры, поэтому это не имеет значения.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Скорая помощь имеет преимущество над другими участниками движения, согласно разделу 3 ПДД "Движение транспортных средств со специальными сигналами", только при условии включенного проблескового маячка. Сейчас он выключен, поэтому водитель скорой проедет последним, ведь для него светится красный сигнал светофора.

Первым на зеленый свет проедет водитель белого автомобиля, который движется прямо, а вторым — водитель зеленой машины, ведь он поворачивает налево.

Читаем пункт 16.6 ПДД:

"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".

Правильный ответ

№2

