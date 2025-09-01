Тест ПДД с подвохом: кто кого пропускает на перекрестке

Коварный тест ПДД — кто кого пропускает на перекрестке
Задача по темам о регулировании дорожного движения и о проезде перекрестков. Кто из водителей транспортных средств проедет перекресток первым в изображенной на рисунке ситуации?
Варианты ответа
- Водитель грузовика.
- Водитель легкового авто.
Разбор задачи
На перекрестке водитель грузовика поворачивает налево, а водитель легкового автомобиля проезжает прямо. Перекресток оборудован светофором и является регулируемым, поэтому на знаки приоритета 2.1 "Уступить дорогу" и 2.3 "Главная дорога" обращать внимание не нужно.
Читаем пункт 8.3 ПДД:
"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".
Водителю грузовика светит зеленый сигнал в основной секции светофора, а водителю желтого авто — зеленая стрелочка в дополнительной секции при основном красном.
Читаем пункт 16.9 ПДД:
"Во время движения в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".
Таким образом первым проедет водитель грузовика.
Правильный ответ
№1
