Тест ПДД с подвохом: кто кого пропускает на перекрестке

Кто первый? Рисунок: Exist.ua

Задача по темам о регулировании дорожного движения и о проезде перекрестков. Кто из водителей транспортных средств проедет перекресток первым в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Водитель грузовика. Водитель легкового авто.

Разбор задачи

На перекрестке водитель грузовика поворачивает налево, а водитель легкового автомобиля проезжает прямо. Перекресток оборудован светофором и является регулируемым, поэтому на знаки приоритета 2.1 "Уступить дорогу" и 2.3 "Главная дорога" обращать внимание не нужно.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Водителю грузовика светит зеленый сигнал в основной секции светофора, а водителю желтого авто — зеленая стрелочка в дополнительной секции при основном красном.

Читаем пункт 16.9 ПДД:

"Во время движения в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".

Таким образом первым проедет водитель грузовика.

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения: