Тест ПДР з каверзою: хто кого пропускає на перехресті

Підступний тест ПДР — хто кого пропускає на перехресті
Задача з тем про регулювання дорожнього руху та про проїзд перехресть. Хто з водіїв транспортних засобів проїде перехрестя першим в зображеній на малюнку ситуації?
Варіанти відповіді
- Водій вантажівки.
- Водій легкового авто.
Розбір задачі
На перехресті водій вантажівки повертає ліворуч, а водій легкового автомобіля проїжджає прямо. Перехрестя обладнане світлофором та є регульованим, тому на знаки пріоритету 2.1 "Дати дорогу" та 2.3 "Головна дорога" звертати увагу не потрібно.
Читаємо пункт 8.3 ПДР:
"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".
Водієві вантажівки світить зелений сигнал в основній секції світлофора, а водію жовтого авто — зелена стрілочка в додатковій секції світлофора при основному червоному.
Читаємо пункт 16.9 ПДР:
"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".
Таким чином першим проїде водій вантажівки.
Правильна відповідь
№1
