Тест ПДР з каверзою: хто кого пропускає на перехресті

Задача з тем про регулювання дорожнього руху та про проїзд перехресть. Хто з водіїв транспортних засобів проїде перехрестя першим в зображеній на малюнку ситуації?

Варіанти відповіді

Водій вантажівки. Водій легкового авто.

Розбір задачі

На перехресті водій вантажівки повертає ліворуч, а водій легкового автомобіля проїжджає прямо. Перехрестя обладнане світлофором та є регульованим, тому на знаки пріоритету 2.1 "Дати дорогу" та 2.3 "Головна дорога" звертати увагу не потрібно.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Водієві вантажівки світить зелений сигнал в основній секції світлофора, а водію жовтого авто — зелена стрілочка в додатковій секції світлофора при основному червоному.

Читаємо пункт 16.9 ПДР:

"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".

Таким чином першим проїде водій вантажівки.

Правильна відповідь

№1

