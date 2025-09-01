Відео
Головна Авто Підступний тест ПДР — хто кого пропускає на перехресті

Підступний тест ПДР — хто кого пропускає на перехресті

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 07:35
Тест ПДР з каверзою: хто кого пропускає на перехресті
Хто перший? Малюнок: Exist.ua

Задача з тем про регулювання дорожнього руху та про проїзд перехресть. Хто з водіїв транспортних засобів проїде перехрестя першим в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

  1. Водій вантажівки.
  2. Водій легкового авто.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто проїде першим?

На перехресті водій вантажівки повертає ліворуч, а водій легкового автомобіля проїжджає прямо. Перехрестя обладнане світлофором та є регульованим, тому на знаки пріоритету 2.1 "Дати дорогу" та 2.3 "Головна дорога" звертати увагу не потрібно.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Водієві вантажівки світить зелений сигнал в основній секції світлофора, а водію жовтого авто — зелена стрілочка в додатковій секції світлофора при основному червоному.

Читаємо пункт 16.9 ПДР:

"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".

Таким чином першим проїде водій вантажівки.

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
