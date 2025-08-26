Тест ПДД: можно ли выполнить опережение по колеям

Тест ПДД на путях — можно ли выполнить опережение
Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге. Разрешается ли водителю белого автомобиля опередить красную машину по трамвайным путям попутного направления в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Разрешается.
- Разрешается, если красное авто движется со скоростью менее 30 км/ч.
- Запрещается.
Разбор задачи
Водитель белого автомобиля намерен опередить красную машину по трамвайной колее попутного направления, расположенной на одном уровне с проезжей частью.
Читаем пункт 11.8 ПДД:
"По трамвайному пути попутного направления, расположенному на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, разрешается движение при условии, что это не запрещено дорожными знаками или дорожной разметкой, а также во время опережения, объезда, когда ширина проезжей части недостаточна для выполнения объезда, без выезда на трамвайные пути".
Правильный ответ
№1
