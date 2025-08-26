Тест ПДР: чи можна виконати випередження по колії

Чи дозволений маневр? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. Чи дозволяється водієві білого автомобіля випередити червону машину по трамвайній колії попутного напрямку у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Дозволяється. Дозволяється, якщо червоне авто рухається зі швидкістю менш як 30 км/год. Забороняється.

Розбір задачі

Водій білого автомобіля має намір випередити червону машину по трамвайній колії попутного напрямку, що розташована на одному рівні з проїзною частиною.

Читаємо пункт 11.8 ПДР:

"По трамвайній колії попутного напрямку, розташованій на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, дозволяється рух за умови, що це не заборонено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою, а також під час випередження, об'їзду, коли ширина проїзної частини недостатня для виконання об'їзду, без виїзду на трамвайну колію".

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: