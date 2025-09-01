Відео
Відео

Хитрий тест ПДР — хто проїде перехрестя останнім

Хитрий тест ПДР — хто проїде перехрестя останнім

Дата публікації: 1 вересня 2025 19:45
Тест ПДР з каверзою: проїде перехрестя останнім
Хто зачекає? Малюнок: Exist.ua

Задача з тем про проїзд перехресть, про регулювання дорожнього руху та про рух транспортних засобів зі спеціальними сигналами. В якому порядку транспортні засоби проїдуть перехрестя у зображеній на малюнку ситуації, якщо маячки у швидкої вимкнені?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Швидка, білий автомобіль, зелений.
  2. Білий автомобіль, зелений, швидка.
  3. Білий автомобіль, швидка, зелений автомобіль.
  4. Зелений автомобіль, швидка, білий автомобіль.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто проїде останнім?

На перехресті водії білого автомобіля та швидкої рухаються прямо, а водій зеленої машини повертає ліворуч.

Згідно зі знаком 7.8 "Напрямок головної дороги", пріоритет має водій зеленого автомобіля. Але на перехресті працюють світлофори, тому це не має значення.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Швидка допомога має перевагу над іншими учасниками руху, згідно з розділом 3 ПДР "Рух транспортних засобів зі спеціальними сигналами", лише за умови увімкненого проблискового маячка. Наразі він вимкнений, тому водій швидкої проїде останнім, адже для нього світиться червоний сигнал світлофора.

Першим на зелене світло проїде водій білого автомобіля, який рухається прямо, а другим — водій зеленої машини, адже він повертає ліворуч.

Читаємо пункт 16.6 ПДР:

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
