Хитрий тест ПДР: куди дозволений рух червоному авто

Куди можна? Малюнок: "Тримай кермо"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. За якими напрямками водієві червоного автомобіля дозволяється рух у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тримай кермо".

Варіанти відповіді

Прямо. Прямо та ліворуч. Прямо та праворуч. Усі траєкторії дозволені. Усі траєкторії заборонені.

Розбір задачі

На перехресті водій червоного автомобіля перебуває на центральній смузі, а у лівій смузі стоїть зламана біла машина. Світлофор на перехресті блимає жовтим кольором, що інформує про наявність небезпечного нерегульованого перехрестя.

Також встановлено знаки 5.18 "Напрямок руху по смузі", які показують дозволений рух по смугах.

У зображеній ситуації знак дозволяє водієві рухатися з центральної смуги лише прямо. Повернути праворуч він не має права.

Для повороту ліворуч автомобіль мав би зайняти крайню ліву смугу. Але на цій смузі стоїть зламана біла машина.

Читаємо пункт 10.6 ПДР:

"Якщо транспортний засіб через свої габарити або інші причини не може виконати поворот чи розворот з відповідного крайнього положення, дозволяється відступити від вимог пункту 10.4 цих Правил, якщо це не суперечить вимогам заборонних чи наказових дорожніх знаків, дорожньої розмітки та не створить небезпеки чи перешкод іншим учасникам руху. У разі потреби, для забезпечення безпеки дорожнього руху, слід звернутися за допомогою до інших осіб".

Знак 5.18 не заборонний та не вказівний, а інформаційно-вказівний. Тобто в зображеній ситуації водій червоного автомобіля має право виконати поворот ліворуч з центральної смуги.

Правильна відповідь

№2

