Каверзний тест ПДР: чи порушує правила водій червоного авто

Чи є порушення? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про обгін. Чи дозволяється водієві червоного автомобіля обігнати вантажівку у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Дозволяється. Дозволяється, якщо вантажівка рухається зі швидкістю менш як 30 км/год. Забороняється.

Розбір задачі

На ділянці дороги водій червоної вантажівки має намір обігнати вантажівку. І в зображеній ситуації йому нічого не забороняє виконати задуманий маневр.

Знак 3.27 "Обгін вантажним автомобілям заборонено" жодним чином не стосується водія легкової машини.

жодним чином не стосується водія легкової машини. Згідно з пунктом 14.6 ПДР на перехресті обгін заборонено. Але знак 5.34 "Житлова зона" говорить, що на ділянці дороги немає перехрестя. Адже виїзди з житлових зон, дворів, місць стоянок, автозаправних станцій та інших прилеглих до дороги території не вважаються перехрестям.

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: