Каверзний тест ПДР: чи порушує правила водій червоного авто

Хитрий тест ПДР — чи можна виконати обгін
Дата публікації: 8 серпня 2025 07:35
Чи є порушення? Малюнок: "За! Правилами"
Задача на знання дорожніх знаків та з теми про обгін. Чи дозволяється водієві червоного автомобіля обігнати вантажівку у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Дозволяється.
- Дозволяється, якщо вантажівка рухається зі швидкістю менш як 30 км/год.
- Забороняється.
Розбір задачі
На ділянці дороги водій червоної вантажівки має намір обігнати вантажівку. І в зображеній ситуації йому нічого не забороняє виконати задуманий маневр.
- Знак 3.27 "Обгін вантажним автомобілям заборонено" жодним чином не стосується водія легкової машини.
- Згідно з пунктом 14.6 ПДР на перехресті обгін заборонено. Але знак 5.34 "Житлова зона" говорить, що на ділянці дороги немає перехрестя. Адже виїзди з житлових зон, дворів, місць стоянок, автозаправних станцій та інших прилеглих до дороги території не вважаються перехрестям.
Правильна відповідь
№1
