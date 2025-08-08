Відео
Хитрий тест ПДР — чи можна виконати обгін

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 07:35
Каверзний тест ПДР: чи порушує правила водій червоного авто
Чи є порушення? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про обгін. Чи дозволяється водієві червоного автомобіля обігнати вантажівку у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Дозволяється.
  2. Дозволяється, якщо вантажівка рухається зі швидкістю менш як 30 км/год.
  3. Забороняється.

Розбір задачі

Тест з ПДР: чи можна виконати обгін?

На ділянці дороги водій червоної вантажівки має намір обігнати вантажівку. І в зображеній ситуації йому нічого не забороняє виконати задуманий маневр.

  • Знак 3.27 "Обгін вантажним автомобілям заборонено" жодним чином не стосується водія легкової машини.
  • Згідно з пунктом 14.6 ПДР на перехресті обгін заборонено. Але знак 5.34 "Житлова зона" говорить, що на ділянці дороги немає перехрестя. Адже виїзди з житлових зон, дворів, місць стоянок, автозаправних станцій та інших прилеглих до дороги території не вважаються перехрестям.

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
