Каверзный тест ПДД: нарушает ли правила водитель красного авто

Задача на знание дорожных знаков и по теме об обгоне. Разрешается ли водителю красного автомобиля обогнать грузовик в изображенной на рисунке ситуации?

Разрешается. Разрешается, если грузовик движется со скоростью менее 30 км/ч. Запрещается.

На участке дороги водитель красного грузовика намерен обогнать грузовик. И в изображенной ситуации ему ничего не запрещает выполнить задуманный маневр.

Знак 3.27 "Обгон грузовым автомобилям запрещен" никоим образом не касается водителя легковой машины.

никоим образом не касается водителя легковой машины. Согласно пункту 14.6 ПДД на перекрестке обгон запрещен. Но знак 5.34 "Жилая зона" говорит, что на участке дороги нет перекрестка. Ведь выезды из жилых зон, дворов, мест стоянок, автозаправочных станций и других прилегающих к дороге территории не считаются перекрестком.

№1

