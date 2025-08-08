Каверзный тест ПДД: нарушает ли правила водитель красного авто

Хитрый тест ПДД — можно ли выполнить обгон
Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 07:35
Есть ли нарушения? Рисунок: "За! Правилами"
Задача на знание дорожных знаков и по теме об обгоне. Разрешается ли водителю красного автомобиля обогнать грузовик в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Реклама
Читайте также:
Варианты ответа
- Разрешается.
- Разрешается, если грузовик движется со скоростью менее 30 км/ч.
- Запрещается.
Разбор задачи
На участке дороги водитель красного грузовика намерен обогнать грузовик. И в изображенной ситуации ему ничего не запрещает выполнить задуманный маневр.
- Знак 3.27 "Обгон грузовым автомобилям запрещен" никоим образом не касается водителя легковой машины.
- Согласно пункту 14.6 ПДД на перекрестке обгон запрещен. Но знак 5.34 "Жилая зона" говорит, что на участке дороги нет перекрестка. Ведь выезды из жилых зон, дворов, мест стоянок, автозаправочных станций и других прилегающих к дороге территории не считаются перекрестком.
Правильный ответ
№1
Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:
Читайте Новини.LIVE!
Реклама