Главная Авто Хитрый тест ПДД — можно ли выполнить обгон

Хитрый тест ПДД — можно ли выполнить обгон

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 07:35
Каверзный тест ПДД: нарушает ли правила водитель красного авто
Есть ли нарушения? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков и по теме об обгоне. Разрешается ли водителю красного автомобиля обогнать грузовик в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Разрешается.
  2. Разрешается, если грузовик движется со скоростью менее 30 км/ч.
  3. Запрещается.

Разбор задачи

Тест з ПДР: чи можна виконати обгін?

На участке дороги водитель красного грузовика намерен обогнать грузовик. И в изображенной ситуации ему ничего не запрещает выполнить задуманный маневр.

  • Знак 3.27 "Обгон грузовым автомобилям запрещен" никоим образом не касается водителя легковой машины.
  • Согласно пункту 14.6 ПДД на перекрестке обгон запрещен. Но знак 5.34 "Жилая зона" говорит, что на участке дороги нет перекрестка. Ведь выезды из жилых зон, дворов, мест стоянок, автозаправочных станций и других прилегающих к дороге территории не считаются перекрестком.

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
