Сложный тест ПДД — куда разрешено движение красному авто

Сложный тест ПДД — куда разрешено движение красному авто

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 07:35
Хитрый тест ПДД: куда разрешено движение красному авто
Куда можно? Рисунок: "Тримай кермо"

Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменение его направления. По каким направлениям водителю красного автомобиля разрешается движение в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тримай кермо".

Варианты ответа

  1. Прямо.
  2. Прямо и налево.
  3. Прямо и направо.
  4. Все траектории разрешены.
  5. Все траектории запрещены.

Разбор задачи

Тест з ПДП: за якими траєкторіями дозволений рух?

На перекрестке водитель красного автомобиля находится на центральной полосе, а в левой полосе стоит сломанная белая машина. Светофор на перекрестке мигает желтым цветом, что информирует о наличии опасного нерегулируемого перекрестка.

Также установлены знаки 5.18 "Направление движения по полосе", которые показывают разрешенное движение по полосам.

В изображенной ситуации знак позволяет водителю двигаться с центральной полосы только прямо. Повернуть направо он не имеет права.

Для поворота налево автомобиль должен был бы занять крайнюю левую полосу. Но на этой полосе стоит сломанная белая машина.

Читаем пункт 10.6 ПДД:

"Если транспортное средство из-за своих габаритов или других причин не может выполнить поворот или разворот из соответствующего крайнего положения, разрешается отступить от требований пункта 10.4 этих Правил, если это не противоречит требованиям запрещающих или предписывающих дорожных знаков, дорожной разметки и не создаст опасности или препятствий другим участникам движения. В случае необходимости, для обеспечения безопасности дорожного движения, следует обратиться за помощью к другим лицам".

Знак 5.18 не запрещающий и не предписывающий, а информационно-указательный. То есть в изображенной ситуации водитель красного автомобиля имеет право выполнить поворот налево с центральной полосы.

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
