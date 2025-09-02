Тест ПДД: кто из водителей может проехать по сигналу регулировщика

Тест ПДД с регулировщиком — кто из водителей может проехать
Задача по теме о регулировании дорожного движения. Водителю какого из транспортных средств разрешено движение по сигналу регулировщика в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Автобуса и синего автомобиля.
- Автобуса и белого автомобиля.
- Только белого авто.
- Красного и синего автомобилей.
- Только автобуса.
- Белого и красного автомобилей.
- Всем ТС движение запрещено.
Разбор задачи
На перекрестке, где движение осуществляется по сигналам регулировщика, водитель белого авто едет прямо, водители синей машины и автобуса поворачивают направо, а водитель красного автомобиля — налево.
Читаем пункт 8.8 ПДД:
"Сигналы регулировщика. Руки вытянуты в стороны - с левой и правой сторон — разрешено движение нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо, со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено".
Итак, движение может продолжить только водитель белого автомобиля. Все остальные должны ждать своих разрешительных сигналов.
Правильный ответ
№3
Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:
Читайте Новини.LIVE!