Тест ПДД: кто из водителей может проехать по сигналу регулировщика

Кто проедет? Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о регулировании дорожного движения. Водителю какого из транспортных средств разрешено движение по сигналу регулировщика в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Автобуса и синего автомобиля. Автобуса и белого автомобиля. Только белого авто. Красного и синего автомобилей. Только автобуса. Белого и красного автомобилей. Всем ТС движение запрещено.

Разбор задачи

На перекрестке, где движение осуществляется по сигналам регулировщика, водитель белого авто едет прямо, водители синей машины и автобуса поворачивают направо, а водитель красного автомобиля — налево.

Читаем пункт 8.8 ПДД:

"Сигналы регулировщика. Руки вытянуты в стороны - с левой и правой сторон — разрешено движение нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо, со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено".

Итак, движение может продолжить только водитель белого автомобиля. Все остальные должны ждать своих разрешительных сигналов.

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: