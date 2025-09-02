Видео
Тест ПДД с регулировщиком — кто из водителей может проехать

Тест ПДД с регулировщиком — кто из водителей может проехать

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 07:35
Тест ПДД: кто из водителей может проехать по сигналу регулировщика
Кто проедет? Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о регулировании дорожного движения. Водителю какого из транспортных средств разрешено движение по сигналу регулировщика в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Автобуса и синего автомобиля.
  2. Автобуса и белого автомобиля.
  3. Только белого авто.
  4. Красного и синего автомобилей.
  5. Только автобуса.
  6. Белого и красного автомобилей.
  7. Всем ТС движение запрещено.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто може проїхати за сигналои регулювальника?

На перекрестке, где движение осуществляется по сигналам регулировщика, водитель белого авто едет прямо, водители синей машины и автобуса поворачивают направо, а водитель красного автомобиля — налево.

Читаем пункт 8.8 ПДД:

"Сигналы регулировщика. Руки вытянуты в стороны - с левой и правой сторон — разрешено движение нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо, со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено".

Итак, движение может продолжить только водитель белого автомобиля. Все остальные должны ждать своих разрешительных сигналов.

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
