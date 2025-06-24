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Главная Авто Тест ПДД — кому регулировщик разрешает движение

Тест ПДД — кому регулировщик разрешает движение

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 06:45
Тест ПДД с регулировщиком: кому из водителей разрешено движение на перекрестке
Куда разрешено движение? Рисунок: Exist.ua
Ключові моменти Варианты ответа Разбор задачи Правильный ответ

Задача по теме о регулировании дорожного движения. Кто из водителей имеет право проехать перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

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Варианты ответа

  1. Мотоциклист.
  2. Водители белого и синего автомобилей.
  3. Водитель синего автомобиля.
  4. Водитель синего автомобиля и мотоциклист.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто може проїхати за сигналом регулювальника?

На перекрестке водитель белого авто и мотоциклист едут прямо, а водитель синей машины поворачивает налево. На перекрестке движение определяется сигналами регулировщика.

Читаем пункт 8.8 ПДД:

"Руки (регулировщика) вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью: с левой и правой сторон — разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика; со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено".

Таким образом водителю белого авто со стороны груди и водителю синего авто со спины движение запрещено в любом направлении. Мотоциклист с левой стороны может продолжать движение.

Правильный ответ

№1

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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