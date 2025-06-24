Тест ПДД с регулировщиком: кому из водителей разрешено движение на перекрестке

Тест ПДД — кому регулировщик разрешает движение
Задача по теме о регулировании дорожного движения. Кто из водителей имеет право проехать перекресток в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Мотоциклист.
- Водители белого и синего автомобилей.
- Водитель синего автомобиля.
- Водитель синего автомобиля и мотоциклист.
Разбор задачи
На перекрестке водитель белого авто и мотоциклист едут прямо, а водитель синей машины поворачивает налево. На перекрестке движение определяется сигналами регулировщика.
Читаем пункт 8.8 ПДД:
"Руки (регулировщика) вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью: с левой и правой сторон — разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика; со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено".
Таким образом водителю белого авто со стороны груди и водителю синего авто со спины движение запрещено в любом направлении. Мотоциклист с левой стороны может продолжать движение.
Правильный ответ
№1
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