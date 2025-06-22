Хитрый тест ПДД: кто обязан пропустить автобус

Кто должен уступить? Рисунок: "Тримай кермо"

Задача по темам о преимуществе маршрутных транспортных средств и о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей автомобилей должен уступить автобусу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тримай кермо".

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Варианты ответа

Водитель зеленого автомобиля. Водитель красного автомобиля. Оба водителя. Ни один из водителей.

Разбор задачи

На участке дороги два водителя автомобилей движутся каждый по своей полосе. Автобус пытается выехать с остановки. А в правой полосе стоит сломанная белая машина.

На участке установлен дорожный знак 5.45.1 "Пункт остановки автобуса", который обозначает начало посадочной площадки автобуса, движущегося по установленному маршруту. А наличие застройки на рисунке дает понять, что события происходят в населенном пункте.

Читаем пункт 17.4 ПДД:

"В населенных пунктах, приближаясь к автобусу, микроавтобусу или троллейбусу, начинающему движение от обозначенной остановки, расположенной в заездном "кармане", водители других транспортных средств обязаны снизить скорость, а в случае необходимости остановиться, чтобы дать возможность маршрутному транспортному средству начать движение".

Таким образом, водитель красного автомобиля обязан уступить дорогу автобусу, который выезжает из "кармана".

Водитель автобуса намерен перестроиться на левую полосу, ведь правая занята сломанным авто. Но по левой уже движется водитель зеленой машины.

Читаем пункт 10.3 ПДД:

"В случае перестроения водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться".

Следовательно, водитель зеленого авто не обязан уступать дорогу автобусу.

Правильный ответ

№2

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