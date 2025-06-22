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Головна Авто Складний тест ПДР — хто пропустить автобус

Складний тест ПДР — хто пропустить автобус

Ua en ru
Дата публікації: 22 червня 2025 11:15
Хитрий тест ПДР: хто зобовʼязаний пропустити автобус
Хто має поступиться? Малюнок: "Тримай кермо"
Ключові моменти Варіанти відповіді Розбір задачі Правильна відповідь

Задача з тем про перевагу маршрутних транспортних засобів та про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв автомобілів має поступитися автобусу в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тримай кермо".

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Варіанти відповіді

  1. Водій зеленого автомобіля.
  2. Водій червоного автомобіля.
  3. Обидва водії.
  4. Жоден з водіїв.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто має дати дорогу автобусу?

На ділянці дороги два водії автомобілів рухаються кожен своєю смугою. Автобус намагається виїхати з зупинки. А у правій смузі стоїть зламана біла машина.

На ділянці встановлено дорожній знак 5.45.1 "Пункт зупинки автобуса", який позначає початок посадкового майданчика автобуса, що рухається за встановленим маршрутом. А наявність забудови на малюнку дає зрозуміти, що події відбуваються в населеному пункті.

Читаємо пункт 17.4 ПДР:

"У населених пунктах, наближаючись до автобуса, мікроавтобуса або тролейбуса, що розпочинає рух від позначеної зупинки, розташованої в заїзній "кишені", водії інших транспортних засобів зобов’язані зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати можливість маршрутному транспортному засобу розпочати рух".

Таким чином, водій червоного автомобіля зобовʼязаний дати дорогу автобусу, який виїжджає з "кишені".

Водій автобуса має намір перестроїтися на ліву смугу, адже права зайнята зламаним авто. Але лівою вже рухається водій зеленої машини.

Читаємо пункт 10.3 ПДР:

"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися".

Отже, водій зеленого авто не зобовʼязаний поступатися автобусу.

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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