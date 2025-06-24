Тест ПДР з регулювальником: кому з водіїв дозволений рух на перехресті

Куди дозволений рух? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Хто з водіїв має право проїхати перехрестя в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

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Варіанти відповіді

Мотоцикліст. Водії білого та синього автомобілів. Водій синього автомобіля. Водій синього автомобіля та мотоцикліст.

Розбір задачі

На перехресті водій білого авто та мотоцикліст їдуть прямо, а водій синьої машини повертає ліворуч. На перехресті рух визначається сигналами регулювальника.

Читаємо пункт 8.8 ПДР:

"Руки (регулювальника) витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми: з лівого і правого боків — дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам — прямо і праворуч; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника; з боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено".

Таким чином водію білого авто з боку грудей та водію синього авто зі спини рух заборонено у будь-якому напрямку. Мотоцикліст з лівого боку може продовжувати рух.

Правильна відповідь

№1

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