Тест ПДР з регулювальником: кому з водіїв дозволений рух на перехресті

Тест ПДР — кому регулювальник дозволяє рух
Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Хто з водіїв має право проїхати перехрестя в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.ua.
Варіанти відповіді
- Мотоцикліст.
- Водії білого та синього автомобілів.
- Водій синього автомобіля.
- Водій синього автомобіля та мотоцикліст.
Розбір задачі
На перехресті водій білого авто та мотоцикліст їдуть прямо, а водій синьої машини повертає ліворуч. На перехресті рух визначається сигналами регулювальника.
Читаємо пункт 8.8 ПДР:
"Руки (регулювальника) витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми: з лівого і правого боків — дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам — прямо і праворуч; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника; з боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено".
Таким чином водію білого авто з боку грудей та водію синього авто зі спини рух заборонено у будь-якому напрямку. Мотоцикліст з лівого боку може продовжувати рух.
Правильна відповідь
№1
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