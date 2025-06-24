Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Тест ПДР — кому регулювальник дозволяє рух

Тест ПДР — кому регулювальник дозволяє рух

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 06:45
Тест ПДР з регулювальником: кому з водіїв дозволений рух на перехресті
Куди дозволений рух? Малюнок: Exist.ua
Ключові моменти Варіанти відповіді Розбір задачі Правильна відповідь

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Хто з водіїв має право проїхати перехрестя в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Реклама
Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Мотоцикліст.
  2. Водії білого та синього автомобілів.
  3. Водій синього автомобіля.
  4. Водій синього автомобіля та мотоцикліст.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто може проїхати за сигналом регулювальника?

На перехресті водій білого авто та мотоцикліст їдуть прямо, а водій синьої машини повертає ліворуч. На перехресті рух визначається сигналами регулювальника.

Читаємо пункт 8.8 ПДР:

"Руки (регулювальника) витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми: з лівого і правого боків — дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам — прямо і праворуч; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника; з боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено".

Таким чином водію білого авто з боку грудей та водію синього авто зі спини рух заборонено у будь-якому напрямку. Мотоцикліст з лівого боку може продовжувати рух.

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації