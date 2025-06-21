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Головна Авто Хитрий тест ПДР — хто їде не за правилами

Хитрий тест ПДР — хто їде не за правилами

Ua en ru
Дата публікації: 21 червня 2025 11:25
Непростий тест ПДР: хто їде не за правилами
Хто порушує? Малюнок: "За! Правилами"
Ключові моменти Варіанти відповіді Розбір задачі Правильна відповідь

Задача про перетин залізничного переїзду. Водій якого автомобіля порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій білого автомобіля.
  2. Водій зеленого автомобіля.
  3. Обидва порушують правила.
  4. Жоден з водіїв не порушує правила.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто порушує правила поруч з залізничним переїздом?

На ділянці перед залізничним переїздом водій синього автомобіля їде прямо, водій білої машини збирається його випередити, а водій зеленого авто має намір розвернутися.

Очевидно, що водій зеленого автомобіля порушує правила, адже розвертаючись він перетинає подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки, чого робити не можна. Хоча сам розворот перед залізничним переїздом не заборонений.

Водію білого авто задуманий маневр дозволяється. Так, згідно з пунктом 14.6 ПДР обгін забороняється на залізничних переїздах та навіть за 100 м перед ними. Але водій білої машини не виконує обгону, позаяк не виїжджає на смугу зустрічного руху. Його маневр — випередження, яке не забороняється у зображеній ситуації.

Правильна відповідь

№2

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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