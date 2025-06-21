Непростий тест ПДР: хто їде не за правилами

Хто порушує? Малюнок: "За! Правилами"

Задача про перетин залізничного переїзду. Водій якого автомобіля порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій білого автомобіля. Водій зеленого автомобіля. Обидва порушують правила. Жоден з водіїв не порушує правила.

Розбір задачі

На ділянці перед залізничним переїздом водій синього автомобіля їде прямо, водій білої машини збирається його випередити, а водій зеленого авто має намір розвернутися.

Очевидно, що водій зеленого автомобіля порушує правила, адже розвертаючись він перетинає подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки, чого робити не можна. Хоча сам розворот перед залізничним переїздом не заборонений.

Водію білого авто задуманий маневр дозволяється. Так, згідно з пунктом 14.6 ПДР обгін забороняється на залізничних переїздах та навіть за 100 м перед ними. Але водій білої машини не виконує обгону, позаяк не виїжджає на смугу зустрічного руху. Його маневр — випередження, яке не забороняється у зображеній ситуації.

Правильна відповідь

№2

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