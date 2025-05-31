Тест ПДР на перехресті: чи можна проїхати разом з трамваєм

Так можна? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про проїзд перехресть. Чи дозволено вам проїхати прямо разом з трамваєм, який повертає ліворуч, у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

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Варіанти відповіді

Дозволено. Заборонено.

Розбір задачі

На перехресті не працює світлофор, та відсутній регулювальник. Це означає, що проїжджати його потрібно за правилами нерегульованого перехрестя рівнозначних доріг.

Трамвай повертає ліворуч та має перевагу перед усіма іншими транспортними засобами, які перебувають на перехресті у зображеній ситуації.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього рівнозначною дорогою".

Вам потрібно їхати прямо й ваші з трамваєм траєкторії не перетинаються. Ймовірно, більшість водіїв у подібній ситуації намагатимуться проскочити це перехрестя під прикриттям трамвая, й порушать правила. Річ у тім, що з правого боку до вас наближається легковий автомобіль, якому потрібно дати дорогу.

Продовжуємо читати пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Правильна відповідь

№2

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