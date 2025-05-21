Тест ПДР для грамотних водіїв: чи дозволений розворот

Можна розвернутися? Малюнок: Exist.ua

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про рух по автомагістралях і дорогах для автомобілів. Чи дозволено водієві червоного автомобіля розвернутися у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

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Варіанти відповіді

Дозволено. Заборонено.

Розбір задачі

Водій червоного автомобіля має намір розвернутися. Дорога позначена знаком 5.1 "Автомагістраль". Цей знак застосовується на дорогах зі специфічним режимом руху згідно з розділом 27 ПДР.

За пунктом 27.2 ПДР, на автомагістралях забороняється розворот та в’їзд у технологічні розриви розділювальної смуги.

А саме це й намагається зробити водій червоного авто: розвернутися, попередньо заїхавши до технологічного розриву розділювальної смуги.

Правильна відповідь

№2

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