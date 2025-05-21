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Тест ПДД для внимательных — разрешен ли разворот

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Дата публикации 21 мая 2025 20:40
Тест ПДД для грамотных водителей: разрешен ли разворот
Можно развернуться? Рисунок: Exist.ua

Задача на знание дорожных знаков и по теме о движении по автомагистралям и дорогам для автомобилей. Разрешено ли водителю красного автомобиля развернуться в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

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Варианты ответа

  1. Разрешено.
  2. Запрещено.

Разбор задачи

Тест з ПДР: чи можна розвернутися?

Водитель красного автомобиля намерен развернуться. Дорога обозначена знаком 5.1 "Автомагистраль". Этот знак применяется на дорогах со специфическим режимом движения согласно разделу 27 ПДД.

По пункту 27.2 ПДД, на автомагистралях запрещается разворот и въезд в технологические разрывы разделительной полосы.

А именно это и пытается сделать водитель красного авто: развернуться, предварительно заехав в технологический разрыв разделительной полосы.

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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