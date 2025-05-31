Тест ПДД на перекрестке: можно ли проехать вместе с трамваем

Тест ПДД — можно ли проскочить перекресток вместе с трамваем
Задача по теме о проезде перекрестков. Разрешено ли вам проехать прямо вместе с трамваем, который поворачивает налево, в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Разрешено.
- Запрещено.
Разбор задачи
На перекрестке не работает светофор, и отсутствует регулировщик. Это означает, что проезжать его нужно по правилам нерегулируемого перекрестка равнозначных дорог.
Трамвай поворачивает налево и имеет преимущество перед всеми другими транспортными средствами, которые находятся на перекрестке в изображенной ситуации.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге".
Вам нужно ехать прямо и ваши с трамваем траектории не пересекаются. Вероятно, большинство водителей в подобной ситуации будут пытаться проскочить этот перекресток под прикрытием трамвая, и нарушат правила. Дело в том, что с правой стороны к вам приближается легковой автомобиль, которому нужно уступить дорогу.
Продолжаем читать пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Правильный ответ
№2
Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:
Читайте Новини.LIVE!