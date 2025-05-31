Тест ПДД на перекрестке: можно ли проехать вместе с трамваем

Так можно? Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о проезде перекрестков. Разрешено ли вам проехать прямо вместе с трамваем, который поворачивает налево, в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

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Варианты ответа

Разрешено. Запрещено.

Разбор задачи

На перекрестке не работает светофор, и отсутствует регулировщик. Это означает, что проезжать его нужно по правилам нерегулируемого перекрестка равнозначных дорог.

Трамвай поворачивает налево и имеет преимущество перед всеми другими транспортными средствами, которые находятся на перекрестке в изображенной ситуации.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге".

Вам нужно ехать прямо и ваши с трамваем траектории не пересекаются. Вероятно, большинство водителей в подобной ситуации будут пытаться проскочить этот перекресток под прикрытием трамвая, и нарушат правила. Дело в том, что с правой стороны к вам приближается легковой автомобиль, которому нужно уступить дорогу.

Продолжаем читать пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Правильный ответ

№2

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