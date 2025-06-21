Непростой тест ПДД: кто едет не по правилам

Кто нарушает? Рисунок: "За! Правилами"

Задача о пересечении железнодорожного переезда. Водитель какого автомобиля нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель белого автомобиля. Водитель зеленого автомобиля. Оба нарушают правила. Ни один из водителей не нарушает правила.

Разбор задачи

На участке перед железнодорожным переездом водитель синего автомобиля едет прямо, водитель белой машины собирается его опередить, а водитель зеленого авто намерен развернуться.

Очевидно, что водитель зеленого автомобиля нарушает правила, ведь разворачиваясь он пересекает двойную сплошную линию дорожной разметки, чего делать нельзя. Хотя сам разворот перед железнодорожным переездом не запрещен.

Водителю белого авто задуманный маневр разрешается. Да, согласно пункту 14.6 ПДД обгон запрещается на железнодорожных переездах и даже за 100 м перед ними. Но водитель белой машины не выполняет обгон, так как не выезжает на полосу встречного движения. Его маневр — опережение, которое не запрещается в изображенной ситуации.

Правильный ответ

№2

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