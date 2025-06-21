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Главная Авто Хитрый тест ПДД — кто едет не по правилам

Хитрый тест ПДД — кто едет не по правилам

Ua en ru
Дата публикации 21 июня 2025 11:25
Непростой тест ПДД: кто едет не по правилам
Кто нарушает? Рисунок: "За! Правилами"
Ключові моменти Варианты ответа Разбор задачи Правильный ответ

Задача о пересечении железнодорожного переезда. Водитель какого автомобиля нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водитель белого автомобиля.
  2. Водитель зеленого автомобиля.
  3. Оба нарушают правила.
  4. Ни один из водителей не нарушает правила.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто порушує правила поруч з залізничним переїздом?

На участке перед железнодорожным переездом водитель синего автомобиля едет прямо, водитель белой машины собирается его опередить, а водитель зеленого авто намерен развернуться.

Очевидно, что водитель зеленого автомобиля нарушает правила, ведь разворачиваясь он пересекает двойную сплошную линию дорожной разметки, чего делать нельзя. Хотя сам разворот перед железнодорожным переездом не запрещен.

Водителю белого авто задуманный маневр разрешается. Да, согласно пункту 14.6 ПДД обгон запрещается на железнодорожных переездах и даже за 100 м перед ними. Но водитель белой машины не выполняет обгон, так как не выезжает на полосу встречного движения. Его маневр — опережение, которое не запрещается в изображенной ситуации.

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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