Хитрый тест по ПДД: кто из водителей может повернуть направо

Коварный тест по ПДД — кто из водителей может повернуть направо
Задача на знание дорожных знаков и по теме о регулировании дорожного движения. Водитель какого из автомобилей имеет право повернуть направо в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "Тримай кермо".
Варианты ответа
- Водитель желтого автомобиля.
- Водитель синего автомобиля.
- Ни один из водителей не имеет права.
- Оба водителя имеют право.
Разбор задачи
На перекрестке водитель желтого автомобиля намерен повернуть направо с правой полосы, а водитель синей машины — с левой.
На перекрестке установлены знаки 2.1 "Уступить дорогу" (он никак не влияет на решение этой задачи) и 5.16 "Направления движения по полосам".
Обычно поворачивать направо нужно только с правой полосы, но знак 5.16 позволяет обоим водителям выполнить задуманный маневр.
На светофоре горит красный, который запрещает движение транспортных средств во всех направлениях. Но также включена зеленая стрелочка справа в дополнительные секции светофора.
Читаем пункт 8.7.3 ПДД:
"Сигнал в виде зеленой стрелки (стрелок) в дополнительной (дополнительных) секции вместе с желтым или красным сигналом светофора информирует водителя, что движение разрешается в указанном направлении при условии беспрепятственного пропуска транспортных средств, движущихся с других направлений".
То есть светофор также позволяет обоим водителям повернуть направо.
Правильный ответ
№4
Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:
Читайте Новини.LIVE!