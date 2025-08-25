Хитрый тест по ПДД: кто из водителей может повернуть направо

Кто имеет право? Рисунок: "Тримай кермо"

Задача на знание дорожных знаков и по теме о регулировании дорожного движения. Водитель какого из автомобилей имеет право повернуть направо в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тримай кермо".

Варианты ответа

Водитель желтого автомобиля. Водитель синего автомобиля. Ни один из водителей не имеет права. Оба водителя имеют право.

Разбор задачи

На перекрестке водитель желтого автомобиля намерен повернуть направо с правой полосы, а водитель синей машины — с левой.

На перекрестке установлены знаки 2.1 "Уступить дорогу" (он никак не влияет на решение этой задачи) и 5.16 "Направления движения по полосам".

Обычно поворачивать направо нужно только с правой полосы, но знак 5.16 позволяет обоим водителям выполнить задуманный маневр.

На светофоре горит красный, который запрещает движение транспортных средств во всех направлениях. Но также включена зеленая стрелочка справа в дополнительные секции светофора.

Читаем пункт 8.7.3 ПДД:

"Сигнал в виде зеленой стрелки (стрелок) в дополнительной (дополнительных) секции вместе с желтым или красным сигналом светофора информирует водителя, что движение разрешается в указанном направлении при условии беспрепятственного пропуска транспортных средств, движущихся с других направлений".

То есть светофор также позволяет обоим водителям повернуть направо.

Правильный ответ

№4

