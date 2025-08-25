Хитрий тест з ПДР: хто з водіїв може повернути праворуч

Хто має право? Малюнок: "Тримай кермо"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про регулювання дорожнього руху. Водій якого з автомобілів має право повернути праворуч у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тримай кермо".

Варіанти відповіді

Водій жовтого автомобіля. Водій синього автомобіля. Жоден з водіїв не має права. Обидва водії мають право.

Розбір задачі

На перехресті водій жовтого автомобіля має намір повернути праворуч з правої смуги, а водій синьої машини — з лівої.

На перехресті встановлені знаки 2.1 "Дати дорогу" (він жодним чином не впливає на розвʼязання цієї задачі) та 5.16 "Напрямки руху по смугах".

Зазвичай повертати праворуч потрібно лише з правої смуги, але знак 5.16 дозволяє обом водіям виконати задуманий маневр.

На світлофорі горить червоний, який забороняє рух транспортних засобів в усіх напрямках. Але також увімкнена зелена стрілочка праворуч в додаткові секції світлофора.

Читаємо пункт 8.7.3 ПДР:

"Сигнал у вигляді зеленої стрілки (стрілок) у додатковій (додаткових) секції разом з жовтим або червоним сигналом світлофора інформує водія про те, що рух дозволяється у вказаному напрямку за умови безперешкодного пропуску транспортних засобів, які рухаються з інших напрямків".

Тобто світлофор також дозволяє обом водіям повернути праворуч.

Правильна відповідь

№4

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: