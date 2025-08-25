Хитрий тест з ПДР: хто з водіїв може повернути праворуч

Підступний тест з ПДР — хто з водіїв може повернути праворуч
Задача на знання дорожніх знаків та з теми про регулювання дорожнього руху. Водій якого з автомобілів має право повернути праворуч у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "Тримай кермо".
Варіанти відповіді
- Водій жовтого автомобіля.
- Водій синього автомобіля.
- Жоден з водіїв не має права.
- Обидва водії мають право.
Розбір задачі
На перехресті водій жовтого автомобіля має намір повернути праворуч з правої смуги, а водій синьої машини — з лівої.
На перехресті встановлені знаки 2.1 "Дати дорогу" (він жодним чином не впливає на розвʼязання цієї задачі) та 5.16 "Напрямки руху по смугах".
Зазвичай повертати праворуч потрібно лише з правої смуги, але знак 5.16 дозволяє обом водіям виконати задуманий маневр.
На світлофорі горить червоний, який забороняє рух транспортних засобів в усіх напрямках. Але також увімкнена зелена стрілочка праворуч в додаткові секції світлофора.
Читаємо пункт 8.7.3 ПДР:
"Сигнал у вигляді зеленої стрілки (стрілок) у додатковій (додаткових) секції разом з жовтим або червоним сигналом світлофора інформує водія про те, що рух дозволяється у вказаному напрямку за умови безперешкодного пропуску транспортних засобів, які рухаються з інших напрямків".
Тобто світлофор також дозволяє обом водіям повернути праворуч.
Правильна відповідь
№4
Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:
Читайте Новини.LIVE!