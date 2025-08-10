Тест ПДР на перехресті зі зламаними світлофорами: як проїхати

Хто за ким? Малюнок: telegrafi.com

Задача з теми про проїзд перехресть. У якому порядку автомобілі рухатимуться через перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував Telegrafi.

Варіанти відповіді

Жовтий автомобіль, білий, червоний. Червоний автомобіль, жовтий, білий. Білий автомобіль, червоний, жовтий. Жовтий автомобіль, червоний, білий. Білий автомобіль, жовтий, червоний.

Розбір задачі

На перехресті зі зламаними світлофорами, які сигналять жовтими миготливими вогнями, водії жовтого та білого автомобілів проїжджають прямо, а водій червоної машини повертає ліворуч.

Читаємо пункт 16.1 ПДР:

"У разі вимкнення світлофора або його роботи в режимі миготіння сигналу жовтого кольору та відсутності регулювальника перехрестя вважається нерегульованим і водії повинні керуватись правилами проїзду нерегульованих перехресть та установленими на перехресті відповідними дорожніми знаками".

Жодних знаків пріоритету на перехресті немає, отже усі дороги вважаються рівнозначними.

Останнім проїде водій білого автомобіля, адже перед ним утворився затор.

Читаємо пункт 16.4 ПДР:

"Забороняється виїжджати на будь-яке перехрестя, зокрема при сигналі світлофора, що дозволяє рух, якщо утворився затор, який змусить водія зупинитися на перехресті, що створить перешкоду для руху інших транспортних засобів і пішоходів".

Водій червоної машини повертає ліворуч, тому зобовʼязаний пропустити водія жовтого авто, який рухається прямо у зустрічному напрямку.

Читаємо пункт 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Правильна відповідь

№4

