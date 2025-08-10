Тест ПДД на перекрестке со сломанными светофорами: как проехать

Кто за кем? Рисунок: telegrafi.com

Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке автомобили будут двигаться через перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Варианты ответа

Желтый автомобиль, белый, красный. Красный автомобиль, желтый, белый. Белый автомобиль, красный, желтый. Желтый автомобиль, красный, белый. Белый автомобиль, желтый, красный.

Разбор задачи

На перекрестке со сломанными светофорами, которые сигналят желтыми мигающими огнями, водители желтого и белого автомобилей проезжают прямо, а водитель красной машины поворачивает налево.

Читаем пункт 16.1 ПДД:

"В случае выключения светофора или его работы в режиме мигания сигнала желтого цвета и отсутствия регулировщика перекресток считается нерегулируемым и водители должны руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков и установленными на перекрестке соответствующими дорожными знаками".

Никаких знаков приоритета на перекрестке нет, следовательно, все дороги считаются равнозначными.

Последним проедет водитель белого автомобиля, ведь перед ним образовалась пробка.

Читаем пункт 16.4 ПДД:

"Запрещается выезжать на любой перекресток, в том числе при сигнале светофора, разрешающего движение, если образовалась пробка, которая заставит водителя остановиться на перекрестке, что создаст препятствие для движения других транспортных средств и пешеходов".

Водитель красной машины поворачивает налево, поэтому обязан пропустить водителя желтого авто, который движется прямо во встречном направлении.

Читаем пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

Правильный ответ

№4

