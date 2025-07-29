Быстрый тест по ПДД: может ли водитель обмануть дорожный знак

Так можно было? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. Разрешается ли водителю желтого автомобиля развернуться, а затем проехать задним ходом до перекрестка и повернуть в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Разрешается. Разрешается только при отсутствии других транспортных средств. Запрещается.

Разбор задачи

На участке установлен знак 5.29 "Место для разворота", который разрешает разворот, но запрещает поворот налево. Водитель схитрил, выполнив разворот, а затем задним ходом двинулся к перекрестку, чтобы потом повернуть в нужном направлении.

Читаем пункт 10.10 ПДД:

"Запрещается движение транспортных средств задним ходом на автомагистралях, дорогах для автомобилей, железнодорожных переездах, пешеходных переходах, перекрестках, мостах, путепроводах, эстакадах, в тоннелях, на въездах и выездах из них, а также на участках дорог с ограниченной обзорностью или недостаточной видимостью".

Пока водитель движется задним ходом по дороге, проблем нет никаких, но, когда он таким образом проезжает перекресток, то нарушает правила.

Правильный ответ

№3

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