Быстрый тест по ПДД: может ли водитель обмануть дорожный знак

Хитрый тест по ПДД — может ли водитель обмануть дорожный знак
Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. Разрешается ли водителю желтого автомобиля развернуться, а затем проехать задним ходом до перекрестка и повернуть в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Разрешается.
- Разрешается только при отсутствии других транспортных средств.
- Запрещается.
Разбор задачи
На участке установлен знак 5.29 "Место для разворота", который разрешает разворот, но запрещает поворот налево. Водитель схитрил, выполнив разворот, а затем задним ходом двинулся к перекрестку, чтобы потом повернуть в нужном направлении.
Читаем пункт 10.10 ПДД:
"Запрещается движение транспортных средств задним ходом на автомагистралях, дорогах для автомобилей, железнодорожных переездах, пешеходных переходах, перекрестках, мостах, путепроводах, эстакадах, в тоннелях, на въездах и выездах из них, а также на участках дорог с ограниченной обзорностью или недостаточной видимостью".
Пока водитель движется задним ходом по дороге, проблем нет никаких, но, когда он таким образом проезжает перекресток, то нарушает правила.
Правильный ответ
№3
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