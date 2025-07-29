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Главная Авто Хитрый тест по ПДД — может ли водитель обмануть дорожный знак

Хитрый тест по ПДД — может ли водитель обмануть дорожный знак

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 07:35
Быстрый тест по ПДД: может ли водитель обмануть дорожный знак
Так можно было? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. Разрешается ли водителю желтого автомобиля развернуться, а затем проехать задним ходом до перекрестка и повернуть в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Разрешается.
  2. Разрешается только при отсутствии других транспортных средств.
  3. Запрещается.

Разбор задачи

Тест з ПДР: чи може водій виконати задуманий маневр?

На участке установлен знак 5.29 "Место для разворота", который разрешает разворот, но запрещает поворот налево. Водитель схитрил, выполнив разворот, а затем задним ходом двинулся к перекрестку, чтобы потом повернуть в нужном направлении.

Читаем пункт 10.10 ПДД:

"Запрещается движение транспортных средств задним ходом на автомагистралях, дорогах для автомобилей, железнодорожных переездах, пешеходных переходах, перекрестках, мостах, путепроводах, эстакадах, в тоннелях, на въездах и выездах из них, а также на участках дорог с ограниченной обзорностью или недостаточной видимостью".

Пока водитель движется задним ходом по дороге, проблем нет никаких, но, когда он таким образом проезжает перекресток, то нарушает правила.

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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