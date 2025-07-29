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Головна Авто Хитрий тест з ПДР — чи може водій обдурити дорожній знак

Хитрий тест з ПДР — чи може водій обдурити дорожній знак

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 07:35
Швидкий тест з ПДР: чи може водій обдурити дорожній знак
Так можна було? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Чи дозволяється водієві жовтого автомобіля розвернутися, а потім проїхати заднім ходом до перехрестя та повернути у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Дозволяється.
  2. Дозволяється лише за відсутності інших транспортних засобів.
  3. Забороняється.

Розбір задачі

Тест з ПДР: чи може водій виконати задуманий маневр?

На ділянці встановлено знак 5.29 "Місце для розвороту", який дозволяє розворот, але забороняє поворот ліворуч. Водій схитрував, виконавши розворот, а потім заднім ходом рушив до перехрестя, щоб потім повернути у потрібному напрямку.

Читаємо пункт 10.10 ПДР:

"Забороняється рух транспортних засобів заднім ходом на автомагістралях, дорогах для автомобілів, залізничних переїздах, пішохідних переходах, перехрестях, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях, на в’їздах і виїздах з них, а також на ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю".

Поки водій рухається заднім ходом дорогою, проблем немає жодних, але, коли він таким чином проїжджає перехрестя, то порушує правила.

Правильна відповідь

№3

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авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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