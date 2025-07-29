Швидкий тест з ПДР: чи може водій обдурити дорожній знак

Так можна було? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Чи дозволяється водієві жовтого автомобіля розвернутися, а потім проїхати заднім ходом до перехрестя та повернути у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Дозволяється. Дозволяється лише за відсутності інших транспортних засобів. Забороняється.

Розбір задачі

На ділянці встановлено знак 5.29 "Місце для розвороту", який дозволяє розворот, але забороняє поворот ліворуч. Водій схитрував, виконавши розворот, а потім заднім ходом рушив до перехрестя, щоб потім повернути у потрібному напрямку.

Читаємо пункт 10.10 ПДР:

"Забороняється рух транспортних засобів заднім ходом на автомагістралях, дорогах для автомобілів, залізничних переїздах, пішохідних переходах, перехрестях, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях, на в’їздах і виїздах з них, а також на ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю".

Поки водій рухається заднім ходом дорогою, проблем немає жодних, але, коли він таким чином проїжджає перехрестя, то порушує правила.

Правильна відповідь

№3

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