Тест ПДР: хто з водіїв може проїхати за сигналом регулювальника

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Водію якого з транспортних засобів дозволено рух за сигналом регулювальника у зображеній на малюнку ситуації?

Варіанти відповіді

Автобуса та синього автомобіля. Автобуса та білого автомобіля. Лише білого авто. Червоного та синього автомобілів. Лише автобуса. Білого та червоного автомобілів. Усім ТЗ рух заборонено.

Розбір задачі

На перехресті, де рух здійснюється за сигналами регулювальника, водій білого авто їде прямо, водії синьої машини та автобуса повертають праворуч, а водій червоного автомобіля — ліворуч.

Читаємо пункт 8.8 ПДР:

"Сигнали регулювальника. Руки витягнуті в сторони — з лівого і правого боків — дозволено рух нерейковим транспортним засобам — прямо і праворуч, з боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено".

Отже, рух може продовжити лише водій білого автомобіля. Всі інші мають чекати своїх дозвільних сигналів.

Правильна відповідь

№3

