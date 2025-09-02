Відео
Тест ПДР з регулювальником — хто з водіїв може проїхати

Дата публікації: 2 вересня 2025 07:35
Тест ПДР: хто з водіїв може проїхати за сигналом регулювальника
Хто проїде? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Водію якого з транспортних засобів дозволено рух за сигналом регулювальника у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Автобуса та синього автомобіля.
  2. Автобуса та білого автомобіля.
  3. Лише білого авто.
  4. Червоного та синього автомобілів.
  5. Лише автобуса.
  6. Білого та червоного автомобілів.
  7. Усім ТЗ рух заборонено.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто може проїхати за сигналои регулювальника?

На перехресті, де рух здійснюється за сигналами регулювальника, водій білого авто їде прямо, водії синьої машини та автобуса повертають праворуч, а водій червоного автомобіля — ліворуч.

Читаємо пункт 8.8 ПДР:

"Сигнали регулювальника. Руки витягнуті в сторони — з лівого і правого боків — дозволено рух нерейковим транспортним засобам — прямо і праворуч, з боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено".

Отже, рух може продовжити лише водій білого автомобіля. Всі інші мають чекати своїх дозвільних сигналів.

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
