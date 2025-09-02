Тест ПДР: хто з водіїв може проїхати за сигналом регулювальника

Тест ПДР з регулювальником — хто з водіїв може проїхати
Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Водію якого з транспортних засобів дозволено рух за сигналом регулювальника у зображеній на малюнку ситуації?
Варіанти відповіді
- Автобуса та синього автомобіля.
- Автобуса та білого автомобіля.
- Лише білого авто.
- Червоного та синього автомобілів.
- Лише автобуса.
- Білого та червоного автомобілів.
- Усім ТЗ рух заборонено.
Розбір задачі
На перехресті, де рух здійснюється за сигналами регулювальника, водій білого авто їде прямо, водії синьої машини та автобуса повертають праворуч, а водій червоного автомобіля — ліворуч.
Читаємо пункт 8.8 ПДР:
"Сигнали регулювальника. Руки витягнуті в сторони — з лівого і правого боків — дозволено рух нерейковим транспортним засобам — прямо і праворуч, з боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено".
Отже, рух може продовжити лише водій білого автомобіля. Всі інші мають чекати своїх дозвільних сигналів.
Правильна відповідь
№3
