Тест ПДР: хто за ким проїде в полі

Хто перший? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання загальних положень ПДР та з теми про проїзд перехресть. В якому порядку водії транспортних засобів проїдуть перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Водії зеленого автомобіля та вантажівка одночасно, потім водій червоного. Водій зеленого автомобіля, водій червоного, водій вантажівки. Водій червоного автомобіля, водій зеленого та водій вантажівки одночасно. Водій вантажівки, водій червоного автомобіля, водій зеленого.

Розбір задачі

На перехресті вантажівка повертає праворуч, а зелений та червоний автомобілі — ліворуч. При цьому водій зеленого автомобіля рухається ґрунтовою дорогою.

Читаємо пункт 1.10 ПДР:

"Головна дорога — дорога з покриттям відносно ґрунтової … Наявність на другорядній дорозі покриття безпосередньо перед перехрестям не прирівнює її за значенням до перехрещуваної".

Тобто водій зеленого автомобіля, який знаходиться на другорядній дорозі, вимушений поступитися іншим транспортним засобам, тому проїде останнім.

Позаяк авто водії вантажівки та червоного автомобіля рухаються на зустріч одне одному, то читаємо пункт 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Таким чином, перевага надається водієві вантажівки, який повертає праворуч.

Правильна відповідь

№4

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: