Интересный тест ПДД в поле — кто за кем проедет

Дата публикации 22 августа 2025 07:35
Тест ПДД: кто за кем проедет в поле
Кто первый? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание общих положений ПДД и по теме о проезде перекрестков. В каком порядке водители транспортных средств проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Водители зеленого автомобиля и грузовика одновременно, затем водитель красного.
  2. Водитель зеленого автомобиля, водитель красного, водитель грузовика.
  3. Водитель красного автомобиля, водитель зеленого и водитель грузовика одновременно.
  4. Водитель грузовика, водитель красного автомобиля, водитель зеленого.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто проїде перехрестя першим?

На перекрестке грузовик поворачивает направо, а зеленый и красный автомобили — налево. При этом водитель зеленого автомобиля движется по грунтовой дороге.

Читаем пункт 1.10 ПДД:

"Главная дорога — дорога с покрытием относительно грунтовой ... Наличие на второстепенной дороге покрытия непосредственно перед перекрестком не приравнивает ее по значению к перекрещиваемой".

То есть водитель зеленого автомобиля, который находится на второстепенной дороге, вынужден уступить другим транспортным средствам, поэтому проедет последним.

Так как водители грузовика и красного автомобиля движутся навстречу друг другу, то читаем пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

Таким образом, преимущество предоставляется водителю грузовика, который поворачивает направо.

Правильный ответ

№4

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
