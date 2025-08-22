Тест ПДД: кто за кем проедет в поле

Интересный тест ПДД в поле — кто за кем проедет
Задача на знание общих положений ПДД и по теме о проезде перекрестков. В каком порядке водители транспортных средств проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водители зеленого автомобиля и грузовика одновременно, затем водитель красного.
- Водитель зеленого автомобиля, водитель красного, водитель грузовика.
- Водитель красного автомобиля, водитель зеленого и водитель грузовика одновременно.
- Водитель грузовика, водитель красного автомобиля, водитель зеленого.
Разбор задачи
На перекрестке грузовик поворачивает направо, а зеленый и красный автомобили — налево. При этом водитель зеленого автомобиля движется по грунтовой дороге.
Читаем пункт 1.10 ПДД:
"Главная дорога — дорога с покрытием относительно грунтовой ... Наличие на второстепенной дороге покрытия непосредственно перед перекрестком не приравнивает ее по значению к перекрещиваемой".
То есть водитель зеленого автомобиля, который находится на второстепенной дороге, вынужден уступить другим транспортным средствам, поэтому проедет последним.
Так как водители грузовика и красного автомобиля движутся навстречу друг другу, то читаем пункт 16.13 ПДД:
"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".
Таким образом, преимущество предоставляется водителю грузовика, который поворачивает направо.
Правильный ответ
№4
