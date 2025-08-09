Видео
Тест ПДД на переезде — разрешен ли водителю объезд

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 11:40
Тест ПДД: разрешен ли водителю объезд на переезде
Можно объехать? Рисунок: Exist.ua

Задача на знание дорожных знаков и общих положений ПДД. Разрешается ли опередить автомобиль, если шлагбаум на железнодорожном переезде уже подняли, а водитель впереди не спешит двигаться?

Задание предложил канал Exist.ua.

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Разрешается.
  2. Запрещается.

Разбор задачи

Тест з ПДР: чи може водій обʼїхати перешкоду на переїзді?

Согласно пункту 14.6 ПДД, на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 м перед ними обгон запрещен.

Но в изображенной ситуации водители находятся на дороге с односторонним движением, о чем свидетельствует знак 5.5 "Дорога с односторонним движением". Следовательно, встречная полоса отсутствует, как и возможность обгона.

Читаем пункт 1.10 ПДД:

"Обгон — опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу встречного движения".

Водителю нужно просто перестроиться в левую полосу и продолжить движение вперед.

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
