Тест ПДД: разрешен ли водителю объезд на переезде

Тест ПДД на переезде — разрешен ли водителю объезд
Задача на знание дорожных знаков и общих положений ПДД. Разрешается ли опередить автомобиль, если шлагбаум на железнодорожном переезде уже подняли, а водитель впереди не спешит двигаться?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Разрешается.
- Запрещается.
Разбор задачи
Согласно пункту 14.6 ПДД, на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 м перед ними обгон запрещен.
Но в изображенной ситуации водители находятся на дороге с односторонним движением, о чем свидетельствует знак 5.5 "Дорога с односторонним движением". Следовательно, встречная полоса отсутствует, как и возможность обгона.
Читаем пункт 1.10 ПДД:
"Обгон — опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу встречного движения".
Водителю нужно просто перестроиться в левую полосу и продолжить движение вперед.
Правильный ответ
№1
