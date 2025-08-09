Відео
Тест ПДР на переїзді — чи дозволений водієві обʼїзд

Тест ПДР на переїзді — чи дозволений водієві обʼїзд

Дата публікації: 9 серпня 2025 11:40
Тест ПДР: чи дозволений водієві обʼїзд на переїзді
Можна обʼїхати? Малюнок: Exist.ua

Задача на знання дорожніх знаків та загальних положень ПДР. Чи дозволяється випередити автомобіль, якщо шлагбаум на залізничному переїзді вже підняли, а водій попереду не поспішає рухатися?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

  1. Дозволяється.
  2. Забороняється.

Розбір задачі

Тест з ПДР: чи може водій обʼїхати перешкоду на переїзді?

Згідно з пунктом 14.6 ПДР, на залізничних переїздах та ближче ніж за 100 м перед ними обгін заборонено.

Але у зображеній ситуації водії знаходяться на дорозі з одностороннім рухом, про що свідчить знак 5.5 "Дорога з одностороннім рухом". А відтак, зустрічна смуга відсутня, як й можливість обгону.

Читаємо пункт 1.10 ПДР:

"Обгін — випередження одного або кількох транспортних засобів, пов'язане з виїздом на смугу зустрічного руху".

Водію потрібно просто перестроїтися у ліву смугу та продовжити рух вперед.

Правильна відповідь

№1

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
