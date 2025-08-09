Тест ПДР: чи дозволений водієві обʼїзд на переїзді

Тест ПДР на переїзді — чи дозволений водієві обʼїзд
Задача на знання дорожніх знаків та загальних положень ПДР. Чи дозволяється випередити автомобіль, якщо шлагбаум на залізничному переїзді вже підняли, а водій попереду не поспішає рухатися?
Завдання запропонував канал Exist.ua.
Варіанти відповіді
- Дозволяється.
- Забороняється.
Розбір задачі
Згідно з пунктом 14.6 ПДР, на залізничних переїздах та ближче ніж за 100 м перед ними обгін заборонено.
Але у зображеній ситуації водії знаходяться на дорозі з одностороннім рухом, про що свідчить знак 5.5 "Дорога з одностороннім рухом". А відтак, зустрічна смуга відсутня, як й можливість обгону.
Читаємо пункт 1.10 ПДР:
"Обгін — випередження одного або кількох транспортних засобів, пов'язане з виїздом на смугу зустрічного руху".
Водію потрібно просто перестроїтися у ліву смугу та продовжити рух вперед.
Правильна відповідь
№1
