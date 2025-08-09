Тест ПДР: чи дозволений водієві обʼїзд на переїзді

Можна обʼїхати? Малюнок: Exist.ua

Задача на знання дорожніх знаків та загальних положень ПДР. Чи дозволяється випередити автомобіль, якщо шлагбаум на залізничному переїзді вже підняли, а водій попереду не поспішає рухатися?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

Дозволяється. Забороняється.

Розбір задачі

Згідно з пунктом 14.6 ПДР, на залізничних переїздах та ближче ніж за 100 м перед ними обгін заборонено.

Але у зображеній ситуації водії знаходяться на дорозі з одностороннім рухом, про що свідчить знак 5.5 "Дорога з одностороннім рухом". А відтак, зустрічна смуга відсутня, як й можливість обгону.

Читаємо пункт 1.10 ПДР:

"Обгін — випередження одного або кількох транспортних засобів, пов'язане з виїздом на смугу зустрічного руху".

Водію потрібно просто перестроїтися у ліву смугу та продовжити рух вперед.

Правильна відповідь

№1

