Тест ПДР: хто порушує правила на круговому перехресті

Тест ПДР на круговому перехресті — хто порушує правила
Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водій якого автомобіля порушує правила на круговому перехресті у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій червоного автомобіля.
- Водії синього та жовтого автомобілів.
- Водій синього автомобіля.
- Водії синього та червоного автомобілів.
- Усі водії порушують правила.
- Жоден з водіїв не порушує правила.
Розбір задачі
Водій червоного автомобіля заїжджає на коло з лівої смуги. Водії синього та жовтого авто з цього кола виїжджають відповідно — з лівої та правої смуг.
Читаємо пункт 10.4 ПДР:
"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в’їзду на перехрестя, де організовано круговий рух..."
Таким чином водій червоного автомобіля не порушує правила дорожнього руху, адже заїжджати на коло можна з будь-якої смуги.
Читаємо пункт 10.5 ПДР:
"Виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч".
Отже, водії синього та жовтого автомобілів також їдуть за правилами, адже виїжджати з кола можна з будь-якої смуги.
Правильна відповідь
№6
