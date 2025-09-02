Тест ПДР: хто порушує правила на круговому перехресті

Хто порушник? Малюнок: "За!Правилами"

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водій якого автомобіля порушує правила на круговому перехресті у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водії синього та жовтого автомобілів. Водій синього автомобіля. Водії синього та червоного автомобілів. Усі водії порушують правила. Жоден з водіїв не порушує правила.

Розбір задачі

Водій червоного автомобіля заїжджає на коло з лівої смуги. Водії синього та жовтого авто з цього кола виїжджають відповідно — з лівої та правої смуг.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в’їзду на перехрестя, де організовано круговий рух..."

Таким чином водій червоного автомобіля не порушує правила дорожнього руху, адже заїжджати на коло можна з будь-якої смуги.

Читаємо пункт 10.5 ПДР:

"Виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч".

Отже, водії синього та жовтого автомобілів також їдуть за правилами, адже виїжджати з кола можна з будь-якої смуги.

Правильна відповідь

№6

