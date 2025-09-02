Відео
Головна Авто Тест ПДР на круговому перехресті — хто порушує правила

Тест ПДР на круговому перехресті — хто порушує правила

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 19:45
Тест ПДР: хто порушує правила на круговому перехресті
Хто порушник? Малюнок: "За!Правилами"

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водій якого автомобіля порушує правила на круговому перехресті у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водій червоного автомобіля.
  2. Водії синього та жовтого автомобілів.
  3. Водій синього автомобіля.
  4. Водії синього та червоного автомобілів.
  5. Усі водії порушують правила.
  6. Жоден з водіїв не порушує правила.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто порушує правила на колі?

Водій червоного автомобіля заїжджає на коло з лівої смуги. Водії синього та жовтого авто з цього кола виїжджають відповідно — з лівої та правої смуг.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в’їзду на перехрестя, де організовано круговий рух..."

Таким чином водій червоного автомобіля не порушує правила дорожнього руху, адже заїжджати на коло можна з будь-якої смуги.

Читаємо пункт 10.5 ПДР:

"Виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч".

Отже, водії синього та жовтого автомобілів також їдуть за правилами, адже виїжджати з кола можна з будь-якої смуги.

Правильна відповідь

№6

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
