Видео

Коварный тест ПДД — куда может проехать водитель

Дата публикации 17 октября 2025 19:45
обновлено: 19:28
Каверзный тест ПДД: куда может проехать водитель
Куда можно? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменение его направления. В каком направлении запрещается продолжить движение водителю желтого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Прямо.
  2. Прямо и в обратном направлении.
  3. Налево и в обратном направлении.
  4. В обратном направлении.
  5. Налево.
  6. Все направления разрешены.

Разбор задачи

Тест з ПДР: куди може проїхати водій авто?

На перекрестке водитель желтого автомобиля видит перед собой два знака 2.1 "Уступить дорогу" и 5.6 "Конец дороги с односторонним движением".

Первый знак ничем не поможет, ведь задача не по теме о проезде перекрестков. Второй указывает на то, что дорога с односторонним движением закончилась и за перекрестком начинается двустороннее движение.

Это прежде всего означает, что развернуться водитель не может, ведь в таком случае он будет двигаться по встречной полосе.

Повернуть направо и ехать прямо водителю ничто не мешает, а повернуть налево он не может, ведь находится в правой полосе односторонней дороги.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот в случае въезда на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

