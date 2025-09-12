Видео
Главная Авто Хитрый тест по ПДД — разрешен ли обгон

Хитрый тест по ПДД — разрешен ли обгон

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 19:45
Быстрый тест по ПДД: разрешен ли обгон
Так можно? Рисунок: Exist.ua

Задача на знание дорожных знаков. Разрешено ли водителю голубого автомобиля выполнить обгон грузовика, движущегося со скоростью менее 30 км/ч, в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Разрешено.
  2. Запрещено.

Разбор задачи

Тест з ПДР: чи дозволений обгін вантажівки?

Водитель голубого автомобиля намерен обогнать грузовую машину, и включил левые указатели поворота.

На участке дороги установлен знак 3.25 "Обгон запрещен", который запрещает обгон всех транспортных средств, кроме одиночных, движущихся со скоростью менее 30 км/ч.

Также между полосами нанесена сплошная разметка 1.1, которую пересекать запрещено.

Но и здесь есть исключение: при условии обеспечения безопасности дорожного движения, разрешается пересекать линию 1.1 для объезда неподвижного препятствия, размеры которого не позволяют осуществить его безопасный объезд, не пересекая эту линию, а также обгона одиночных транспортных средств, движущихся со скоростью менее 30 км/ч.

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
