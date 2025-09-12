Быстрый тест по ПДД: разрешен ли обгон

Так можно? Рисунок: Exist.ua

Задача на знание дорожных знаков. Разрешено ли водителю голубого автомобиля выполнить обгон грузовика, движущегося со скоростью менее 30 км/ч, в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Разрешено. Запрещено.

Разбор задачи

Водитель голубого автомобиля намерен обогнать грузовую машину, и включил левые указатели поворота.

На участке дороги установлен знак 3.25 "Обгон запрещен", который запрещает обгон всех транспортных средств, кроме одиночных, движущихся со скоростью менее 30 км/ч.

Также между полосами нанесена сплошная разметка 1.1, которую пересекать запрещено.

Но и здесь есть исключение: при условии обеспечения безопасности дорожного движения, разрешается пересекать линию 1.1 для объезда неподвижного препятствия, размеры которого не позволяют осуществить его безопасный объезд, не пересекая эту линию, а также обгона одиночных транспортных средств, движущихся со скоростью менее 30 км/ч.

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения: