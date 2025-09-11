Видео
Быстрый тест ПДД — разрешен ли разворот на перекрестке

Дата публикации 11 сентября 2025 19:45
Экспресс-тест ПДД: разрешен ли разворот на перекрестке
Так можно? Рисунок: Exist.ua

Задача на знание дорожных знаков и по теме о регулировании дорожного движения. Разрешено ли водителю белого автомобиля выполнить разворот в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

  1. Разрешено.
  2. Запрещено.

Разбор задачи

Тест з ПДР: чи може водій білого авто виконати розворот?

На перекрестке водитель белого автомобиля намерен выполнить разворот, для чего он перестроился в левую полосу. Зеленый сигнал светофора разрешает транспортным средствам движение во всех направлениях.

Но также установлен знак 4.4 "Движение прямо или направо", который позволяет проезд только в указанных направлениях. Это противоречит сигналу светофора.

Читаем 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Таким образом светофор отменяет знак приоритета 2.3 "Главная дорога". Но 4.4 "Движение прямо или направо " — это предписывающий знак, поэтому водитель белого авто должен выполнять его требования.

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
