Экспресс-тест ПДД: разрешен ли разворот на перекрестке

Рисунок: Exist.ua

Задача на знание дорожных знаков и по теме о регулировании дорожного движения. Разрешено ли водителю белого автомобиля выполнить разворот в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

Разрешено. Запрещено.

Разбор задачи

На перекрестке водитель белого автомобиля намерен выполнить разворот, для чего он перестроился в левую полосу. Зеленый сигнал светофора разрешает транспортным средствам движение во всех направлениях.

Но также установлен знак 4.4 "Движение прямо или направо", который позволяет проезд только в указанных направлениях. Это противоречит сигналу светофора.

Читаем 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Таким образом светофор отменяет знак приоритета 2.3 "Главная дорога". Но 4.4 "Движение прямо или направо " — это предписывающий знак, поэтому водитель белого авто должен выполнять его требования.

Правильный ответ

№2

