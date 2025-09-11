Экспресс-тест ПДД: разрешен ли разворот на перекрестке

Быстрый тест ПДД — разрешен ли разворот на перекрестке
Задача на знание дорожных знаков и по теме о регулировании дорожного движения. Разрешено ли водителю белого автомобиля выполнить разворот в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Разрешено.
- Запрещено.
Разбор задачи
На перекрестке водитель белого автомобиля намерен выполнить разворот, для чего он перестроился в левую полосу. Зеленый сигнал светофора разрешает транспортным средствам движение во всех направлениях.
Но также установлен знак 4.4 "Движение прямо или направо", который позволяет проезд только в указанных направлениях. Это противоречит сигналу светофора.
Читаем 8.3 ПДД:
"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".
Таким образом светофор отменяет знак приоритета 2.3 "Главная дорога". Но 4.4 "Движение прямо или направо " — это предписывающий знак, поэтому водитель белого авто должен выполнять его требования.
Правильный ответ
№2
