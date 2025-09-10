Видео
Интересный тест ПДД — кто нарушает правила

Интересный тест ПДД — кто нарушает правила

Дата публикации 10 сентября 2025 07:35
Тест ПДД: кто из водителей нарушает правила
Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание информационно-указательных дорожных знаков и по теме о расположении транспортных средств на дороге. Водитель какого автомобиля нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Варианты ответа

  1. Водитель желтого автомобиля.
  2. Водитель красного автомобиля.
  3. Оба водителя нарушают правила.
  4. Ни один из водителей не нарушает правила.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто їде не за правилами?

На перекрестке с включенным зеленым сигналом светофора, который разрешает движение во всех направлениях, водитель красного автомобиля поворачивает направо, а водитель желтого — разворачивается.

Для разворота водитель желтого авто занял крайнюю левую полосу. Но эта проезжая часть имеет еще и трамвайные пути посередине на одном уровне с дорогой для авто.

Читаем пункт 11.8 ПДД:

"Поворот налево или разворот должны выполняться с трамвайных путей попутного направления, расположенных на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, если иной порядок движения не предусмотрен дорожными знаками 5.16, 5.18 или разметкой 1.18".

В изображенной ситуации на дорогу нанесена разметка 1.18, поэтому водитель желтой машины правила не нарушает.

Что мешает повернуть направо водителю красного авто? Ничего. Знак 5.32.1 "Тупик" применяется для обозначения дороги, не имеющей сквозного проезда. Он никоим образом не запрещает движение в этом направлении.

Правильный ответ

№4

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

Автор:
Валентин Бандура
Автор:
Валентин Бандура
