Тест ПДР: хто з водіїв порушує правила

Задача на знання інформаційно-вказівних дорожніх знаків та з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. Водій якого автомобіля порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?

Варіанти відповіді

Водій жовтого автомобіля. Водій червоного автомобіля. Обидва водії порушують правила. Жоден з водіїв не порушує правила.

Розбір задачі

На перехресті з увімкненим зеленим сигналом світлофора, який дозволяє рух в усіх напрямках, водій червоного автомобіля повертає праворуч, а водій жовтого — розвертається.

Для розвороту водій жовтого авто зайняв крайню ліву смугу. Але ця проїзна частина має ще й трамвайні колії посередині на одному рівні з дорогою для авто.

Читаємо пункт 11.8 ПДР:

"Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками 5.16, 5.18 або розміткою 1.18".

У зображеній ситуації на дорогу нанесена розмітка 1.18, тому водій жовтої машини правил не порушує.

Що заважає повернути праворуч водієві червоного авто? Нічого. Знак 5.32.1 "Тупик" застосовується для позначення дороги, що не має наскрізного проїзду. Він жодним чином не забороняє рух у цьому напрямку.

Правильна відповідь

№4

