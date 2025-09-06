Цікавий тест ПДР: в якому порядку розʼїдуться водії транспортних засобів

Хто останній? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з тем про проїзд перехресть та про перевагу маршрутних транспортних засобів. В якому порядку транспортні засоби проїдуть ділянку дороги у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Трамвай, автомобіль, велосипед. Трамвай, велосипед, автомобіль. Велосипед, автомобіль, трамвай. Велосипед, трамвай, автомобіль. Автомобіль, трамвай, велосипед. Автомобіль, велосипед, трамвай.

Розбір задачі

На перехресті велосипедист та водій трамвая (з депо) проїжджають прямо, а водій автомобіля повертає ліворуч.

Читаємо пункт 17.3 ПДР:

"Поза перехрестями, де трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобів, перевага надається трамваю (крім випадків виїзду трамвая з депо)".

Таким чином, водій трамвая, який виїжджає з депо, залишить цю ділянку дороги останнім.

Читаємо пункт 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Велосипедист та водій авто рухаються рівнозначними дорогами (на перехресті відсутні світлофор або знаки пріоритету) в зустрічному напрямку, отже легковик має поступитися двоколісному транспорту.

Правильна відповідь

№3

