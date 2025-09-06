Цікавий тест ПДР: в якому порядку розʼїдуться водії транспортних засобів

Хитрий тест ПДР — в якому порядку розʼїдуться водії
Задача з тем про проїзд перехресть та про перевагу маршрутних транспортних засобів. В якому порядку транспортні засоби проїдуть ділянку дороги у зображеній на малюнку ситуації?
Варіанти відповіді
- Трамвай, автомобіль, велосипед.
- Трамвай, велосипед, автомобіль.
- Велосипед, автомобіль, трамвай.
- Велосипед, трамвай, автомобіль.
- Автомобіль, трамвай, велосипед.
- Автомобіль, велосипед, трамвай.
Розбір задачі
На перехресті велосипедист та водій трамвая (з депо) проїжджають прямо, а водій автомобіля повертає ліворуч.
Читаємо пункт 17.3 ПДР:
"Поза перехрестями, де трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобів, перевага надається трамваю (крім випадків виїзду трамвая з депо)".
Таким чином, водій трамвая, який виїжджає з депо, залишить цю ділянку дороги останнім.
Читаємо пункт 16.13 ПДР:
"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".
Велосипедист та водій авто рухаються рівнозначними дорогами (на перехресті відсутні світлофор або знаки пріоритету) в зустрічному напрямку, отже легковик має поступитися двоколісному транспорту.
Правильна відповідь
№3
