Експрес-тест з ПДР: хто за ким проїде перехрестя

Хто перший? Малюнок: "Тримай кермо"

Задача з теми про проїзд перехресть. В якому порядку роз'їдуться водії у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тримай кермо".

Варіанти відповіді

Червоний автомобіль, жовтий, синій. Жовтий автомобіль, червоний, синій. Синій автомобіль, жовтий, червоний. Жовтий автомобіль, синій, червоний.

Розбір задачі

На перехресті водій синьої машини повертає ліворуч, водій жовтого авто повертає праворуч, а водій червоного автомобіля проїжджає прямо.

Згідно зі знаками 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги", на головній дорозі знаходиться синій автомобіль, тому його водій першим проїде перехрестя.

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Водії жовтої та червоної машин перебувають на другорядних рівнозначних дорогах. Тому вони розʼїдуться за пунктом 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Таким чином жовтий автомобіль проїде другим, адже він наближається до червоної машини з правого боку.

Правильна відповідь

№3

