Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Швидкий тест з ПДР — хто за ким проїде перехрестя

Швидкий тест з ПДР — хто за ким проїде перехрестя

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 07:35
Експрес-тест з ПДР: хто за ким проїде перехрестя
Хто перший? Малюнок: "Тримай кермо"

Задача з теми про проїзд перехресть. В якому порядку роз'їдуться водії у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тримай кермо".

Реклама
Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Червоний автомобіль, жовтий, синій.
  2. Жовтий автомобіль, червоний, синій.
  3. Синій автомобіль, жовтий, червоний.
  4. Жовтий автомобіль, синій, червоний.

Розбір задачі

Тест з ПДР: у якому порядку водії проїдуть перехрестя?

На перехресті водій синьої машини повертає ліворуч, водій жовтого авто повертає праворуч, а водій червоного автомобіля проїжджає прямо.

Згідно зі знаками 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги", на головній дорозі знаходиться синій автомобіль, тому його водій першим проїде перехрестя.

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Водії жовтої та червоної машин перебувають на другорядних рівнозначних дорогах. Тому вони розʼїдуться за пунктом 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Таким чином жовтий автомобіль проїде другим, адже він наближається до червоної машини з правого боку.

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації