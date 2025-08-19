Экспресс-тест по ПДД: кто за кем проедет перекресток

Быстрый тест по ПДД — кто за кем проедет перекресток
Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке разъедутся водители в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "Тримай кермо".
Варианты ответа
- Красный автомобиль, желтый, синий.
- Желтый автомобиль, красный, синий.
- Синий автомобиль, желтый, красный.
- Желтый автомобиль, синий, красный.
Разбор задачи
На перекрестке водитель синей машины поворачивает налево, водитель желтого авто поворачивает направо, а водитель красного автомобиля проезжает прямо.
Согласно знакам 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги", на главной дороге находится синий автомобиль, поэтому его водитель первым проедет перекресток.
Читаем пункт 16.11 ПДД:
"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".
Водители желтой и красной машин находятся на второстепенных равнозначных дорогах. Поэтому они разъедутся по пункту 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Таким образом желтый автомобиль проедет вторым, ведь он приближается к красной машине с правой стороны.
Правильный ответ
№3
