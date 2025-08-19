Видео
Видео

Главная Авто Быстрый тест по ПДД — кто за кем проедет перекресток

Быстрый тест по ПДД — кто за кем проедет перекресток

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 07:35
Экспресс-тест по ПДД: кто за кем проедет перекресток
Кто первый? Рисунок: "Тримай кермо"

Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке разъедутся водители в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тримай кермо".

Варианты ответа

  1. Красный автомобиль, желтый, синий.
  2. Желтый автомобиль, красный, синий.
  3. Синий автомобиль, желтый, красный.
  4. Желтый автомобиль, синий, красный.

Разбор задачи

Тест з ПДР: у якому порядку водії проїдуть перехрестя?

На перекрестке водитель синей машины поворачивает налево, водитель желтого авто поворачивает направо, а водитель красного автомобиля проезжает прямо.

Согласно знакам 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги", на главной дороге находится синий автомобиль, поэтому его водитель первым проедет перекресток.

Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

Водители желтой и красной машин находятся на второстепенных равнозначных дорогах. Поэтому они разъедутся по пункту 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Таким образом желтый автомобиль проедет вторым, ведь он приближается к красной машине с правой стороны.

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
