Интересный тест ПДД: в каком порядке разъедутся водители транспортных средств

Кто последний? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по темам о проезде перекрестков и о преимуществе маршрутных транспортных средств. В каком порядке транспортные средства проедут участок дороги в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Трамвай, автомобиль, велосипед. Трамвай, велосипед, автомобиль. Велосипед, автомобиль, трамвай. Велосипед, трамвай, автомобиль. Автомобиль, трамвай, велосипед. Автомобиль, велосипед, трамвай.

Разбор задачи

На перекрестке велосипедист и водитель трамвая (из депо) проезжают прямо, а водитель автомобиля поворачивает налево.

Читаем пункт 17.3 ПДД:

"Вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают полосу движения нерельсовых транспортных средств, преимущество предоставляется трамваю (кроме случаев выезда трамвая из депо)".

Таким образом водитель трамвая, который выезжает из депо, покинет этот участок дороги последним.

Читаем пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

Велосипедист и водитель авто движутся равнозначными дорогами (на перекрестке отсутствуют светофор или знаки приоритета) во встречном направлении, следовательно, легковушка должна уступить двухколесному транспорту.

Правильный ответ

№3

