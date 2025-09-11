Експрес-тест ПДР: чи дозволений розворот на перехресті

Швидкий тест ПДР — чи дозволений розворот на перехресті
Задача на знання дорожніх знаків та з теми про регулювання дорожнього руху. Чи дозволено водієві білого автомобіля виконати розворот у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.ua.
Варіанти відповіді
- Дозволено.
- Заборонено.
Розбір задачі
На перехресті водій білого автомобіля має намір виконати розворот, для чого він перестроївся у ліву смугу. Зелений сигнал світлофора дозволяє транспортним засобам рух в усіх напрямках.
Але також встановлено знак 4.4 "Рух прямо або праворуч", який дозволяє проїзд лише у вказаних напрямках. Це суперечить сигналу світлофора.
Читаємо 8.3 ПДР:
"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".
Таким чином світлофор скасовує знак пріоритету 2.3 "Головна дорога". Але 4.4 "Рух прямо або праворуч" — це наказовий знак, тому водій білого авто має виконувати його вимоги.
Правильна відповідь
№2
