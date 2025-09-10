Відео
Швидкий тест ПДР — в якому порядку розʼїдуться авто

Швидкий тест ПДР — в якому порядку розʼїдуться авто

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 19:45
Експрес-тест ПДР: в якому порядку розʼїдуться авто
Хто за ким? Малюнок: "Тримай кермо"

Задача з тем про проїзд перехресть та про регулювання дорожнього руху. В якому порядку автомобілі проїдуть перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тримай кермо".

Варіанти відповіді

  1. Чорний, зелений, білий автомобіль.
  2. Білий, зелений, чорний автомобіль.
  3. Зелений, чорний, білий автомобіль.
  4. Зелений, білий, чорний автомобіль.

Розбір задачі

Тест ПДР: яким буде порядок розʼїзду на перехресті?

На перехресті водії чорного та зеленого автомобілів повертають ліворуч, а водій білої машини проїжджає прямо. Працює світлофор, тому на знак пріоритету 2.3 "Головна дорога" можна не зважати.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Усі проїжджають на зелене світло: водії білого та зеленого авто — на сигнал в основній секції світлофора, водій чорного — на зелену стрілочку у додатковій секції при основному червоному.

Останнім залишить перехрестя водій чорної машини, адже він має пропустити транспортні засоби, які рухаються з інших напрямків.

Читаємо пункт 16.9 ПДР:

"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".

Першим проїде білий автомобіль, який рухається прямо, а за ним — зелений, адже він повертає ліворуч.

Читаємо пункт 16.6 ПДР:

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
