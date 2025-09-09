Тест ПДР: в яких напрямках водієві дозволений рух

Куди можна? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про регулювання дорожнього руху. В яких напрямках дозволений рух водію зеленого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Прямо. Прямо та у зворотному напрямку. У зворотному напрямку. Ліворуч та у зворотному напрямку. Усі напрямки дозволені. Усі напрямки заборонені.

Розбір задачі

На ділянці дороги встановлено знаки 4.1 "Рух прямо" та 5.29 "Місце для розвороту". Обидва знаки дозволяють рух прямо та забороняють поворот ліворуч.

Але вони суперечать один одному в частині дозволу на розворот. Втім, знак 4.1 має тло жовтого кольору, а отже є тимчасовим.

Читаємо пункт 8.2 ПДР:

"Тимчасові дорожні знаки розміщуються на переносних пристроях, дорожньому обладнанні або закріплюються на щиті з фоном жовтого кольору і мають перевагу перед постійними дорожніми знаками".

Таким чином розворот водієві зеленого автомобіля заборонений.

Правильна відповідь

№1

