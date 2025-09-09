Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Цікавий тест ПДР — в яких напрямках дозволений рух авто

Цікавий тест ПДР — в яких напрямках дозволений рух авто

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 07:35
Тест ПДР: в яких напрямках водієві дозволений рух
Куди можна? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про регулювання дорожнього руху. В яких напрямках дозволений рух водію зеленого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Реклама
Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Прямо.
  2. Прямо та у зворотному напрямку.
  3. У зворотному напрямку.
  4. Ліворуч та у зворотному напрямку.
  5. Усі напрямки дозволені.
  6. Усі напрямки заборонені.

Розбір задачі

Тест з ПДР: куди може проїхати водій?

На ділянці дороги встановлено знаки 4.1 "Рух прямо" та 5.29 "Місце для розвороту". Обидва знаки дозволяють рух прямо та забороняють поворот ліворуч.

Але вони суперечать один одному в частині дозволу на розворот. Втім, знак 4.1 має тло жовтого кольору, а отже є тимчасовим.

Читаємо пункт 8.2 ПДР:

"Тимчасові дорожні знаки розміщуються на переносних пристроях, дорожньому обладнанні або закріплюються на щиті з фоном жовтого кольору і мають перевагу перед постійними дорожніми знаками".

Таким чином розворот водієві зеленого автомобіля заборонений.

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації