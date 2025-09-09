Тест ПДД: в каких направлениях водителю разрешено движение

Тест ПДД — в каких направлениях разрешено движение авто
Задача на знание дорожных знаков и по теме о регулировании дорожного движения. В каких направлениях разрешено движение водителю зеленого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Варианты ответа
- Прямо.
- Прямо и в обратном направлении.
- В обратном направлении.
- Налево и в обратном направлении.
- Все направления разрешены.
- Все направления запрещены.
Разбор задачи
На участке дороги установлены знаки 4.1 "Движение прямо" и 5.29 "Место для разворота". Оба знака разрешают движение прямо и запрещают поворот налево.
Но они противоречат друг другу в части разрешения на разворот. Впрочем, знак 4.1 имеет фон желтого цвета, а значит является временным.
Читаем пункт 8.2 ПДД:
"Временные дорожные знаки размещаются на переносных устройствах, дорожном оборудовании или закрепляются на щите с фоном желтого цвета и имеют преимущество перед постоянными дорожными знаками".
Таким образом разворот водителю зеленого автомобиля запрещен.
Правильный ответ
№1
