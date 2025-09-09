Тест ПДД: в каких направлениях водителю разрешено движение

Куда можно? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков и по теме о регулировании дорожного движения. В каких направлениях разрешено движение водителю зеленого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Прямо. Прямо и в обратном направлении. В обратном направлении. Налево и в обратном направлении. Все направления разрешены. Все направления запрещены.

Разбор задачи

На участке дороги установлены знаки 4.1 "Движение прямо" и 5.29 "Место для разворота". Оба знака разрешают движение прямо и запрещают поворот налево.

Но они противоречат друг другу в части разрешения на разворот. Впрочем, знак 4.1 имеет фон желтого цвета, а значит является временным.

Читаем пункт 8.2 ПДД:

"Временные дорожные знаки размещаются на переносных устройствах, дорожном оборудовании или закрепляются на щите с фоном желтого цвета и имеют преимущество перед постоянными дорожными знаками".

Таким образом разворот водителю зеленого автомобиля запрещен.

Правильный ответ

№1

