Тест ПДД для умных водителей: кто проедет перекресток первым

Кто первый? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке транспортные средства проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Желтое авто и велосипед вместе, мотоцикл, синее авто. Мотоцикл, велосипед и желтое авто вместе, синее авто. Велосипед, синее авто, желтое авто, мотоцикл. Желтое авто, мотоцикл, синее авто, велосипед. Синее авто, мотоцикл, желтое авто и велосипед вместе.

Разбор задачи

На перекрестке велосипедист и мотоциклист проезжают прямо, а водители желтого и синего автомобилей поворачивают налево.

На перекрестке установлен светофор, но он не работает, следовательно, перекресток из регулируемого превращается в нерегулируемый.

Также установлен знак приоритета 2.3 "Главная дорога", который показывает, что на второстепенных дорогах находятся водители мотоцикла и синего авто, а приоритет в движении имеют велосипедист и водитель желтой машины.

Последние и проедут перекресток первыми — поскольку их траектории не пересекаются, то сделать это они могут одновременно.

Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

Водитель синего авто проедет последним, ведь он поворачивает налево, поэтому должен пропустить мотоциклиста, который проезжает прямо.

Читаем пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения: