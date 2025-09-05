Тест ПДР для розумних водіїв: хто проїде перехрестя першим

Хто перший? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про проїзд перехресть. В якому порядку транспортні засоби проїдуть перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Жовте авто та велосипед разом, мотоцикл, синє авто. Мотоцикл, велосипед та жовте авто разом, синє авто. Велосипед, синє авто, жовте авто, мотоцикл. Жовте авто, мотоцикл, синє авто, велосипед. Синє авто, мотоцикл, жовта авто та велосипед разом.

Розбір задачі

На перехресті велосипедист та мотоцикліст проїжджають прямо, а водії жовтого та синього автомобілів повертають ліворуч.

На перехресті встановлено світлофор, але він не працює, отже перехрестя з регульованого перетворюється на нерегульоване.

Також встановлений знак пріоритету 2.3 "Головна дорога", який показує, що на другорядних дорогах перебувають водії мотоцикла та синього авто, а пріоритет у русі мають велосипедист та водій жовтої машини.

Останні й проїдуть перехрестя першими — позаяк їхні траєкторії не перетинаються, то зробити це вони можуть одночасно.

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Водій синього авто проїде останнім, адже він повертає ліворуч, тому має пропустити мотоцикліста, який проїжджає прямо.

Читаємо пункт 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Правильна відповідь

№1

