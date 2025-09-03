Корисний тест ПДР — який сигнал повороту потрібно увімкнути
Задача з теми про попереджувальні сигнали. Який сигнал повороту повинен увімкнути водій жовтого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Правий сигнал повороту.
- Лівий сигнал повороту.
- Спочатку правий сигнал повороту, а потім лівий.
- Не повинен вмикати жодного сигналу.
Розбір задачі
На перехресті водій вантажівки повертає ліворуч, а водій жовтого легковика має намір розвернутися.
Не вмикати жодного сигналу — це порушення правил.
Читаємо пункт 9.2 ПДР:
"Водій повинен подавати сигнали світловими покажчиками повороту відповідного напрямку:
- перед початком руху і зупинкою;
- перед перестроюванням, поворотом або розворотом".
Якщо водій жовтого автомобіля спочатку увімкне правий покажчик, а потім перемикнеться на лівий, то водій вантажівки зробить такий висновок: легкових повертає праворуч, а отже, їхні траєкторії не перетинаються, тому він не повинен поступатися та може спокійно повертати ліворуч. Таке непорозуміння може призвести до аварійної ситуації.
Відповідний до розвороту сигнал — лівий покажчик повороту. Саме його водій жовтого автомобіля мусить вмикати в зображеній ситуації.
Правильна відповідь
№2
Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:
Читайте Новини.LIVE!