Головна Авто Корисний тест ПДР — який сигнал повороту потрібно увімкнути

Корисний тест ПДР — який сигнал повороту потрібно увімкнути

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 07:35
Тест ПДР: який сигнал повороту потрібно увімкнути
Що увімкнути? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про попереджувальні сигнали. Який сигнал повороту повинен увімкнути водій жовтого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Правий сигнал повороту.
  2. Лівий сигнал повороту.
  3. Спочатку правий сигнал повороту, а потім лівий.
  4. Не повинен вмикати жодного сигналу.

Розбір задачі

Тест з ПДР: який сигнал поворотника має увімкнути водій легковика?

На перехресті водій вантажівки повертає ліворуч, а водій жовтого легковика має намір розвернутися.

Не вмикати жодного сигналу — це порушення правил. 

Читаємо пункт 9.2 ПДР:

"Водій повинен подавати сигнали світловими покажчиками повороту відповідного напрямку:

  • перед початком руху і зупинкою;
  • перед перестроюванням, поворотом або розворотом".

Якщо водій жовтого автомобіля спочатку увімкне правий покажчик, а потім перемикнеться на лівий, то водій вантажівки зробить такий висновок: легкових повертає праворуч, а отже, їхні траєкторії не перетинаються, тому він не повинен поступатися та може спокійно повертати ліворуч. Таке непорозуміння може призвести до аварійної ситуації.

Відповідний до розвороту сигнал — лівий покажчик повороту. Саме його водій жовтого автомобіля мусить вмикати в зображеній ситуації.

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
