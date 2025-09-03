Тест ПДР: який сигнал повороту потрібно увімкнути

Що увімкнути? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про попереджувальні сигнали. Який сигнал повороту повинен увімкнути водій жовтого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Правий сигнал повороту. Лівий сигнал повороту. Спочатку правий сигнал повороту, а потім лівий. Не повинен вмикати жодного сигналу.

Розбір задачі

На перехресті водій вантажівки повертає ліворуч, а водій жовтого легковика має намір розвернутися.

Не вмикати жодного сигналу — це порушення правил.

Читаємо пункт 9.2 ПДР:

"Водій повинен подавати сигнали світловими покажчиками повороту відповідного напрямку:

перед початком руху і зупинкою;

перед перестроюванням, поворотом або розворотом".

Якщо водій жовтого автомобіля спочатку увімкне правий покажчик, а потім перемикнеться на лівий, то водій вантажівки зробить такий висновок: легкових повертає праворуч, а отже, їхні траєкторії не перетинаються, тому він не повинен поступатися та може спокійно повертати ліворуч. Таке непорозуміння може призвести до аварійної ситуації.

Відповідний до розвороту сигнал — лівий покажчик повороту. Саме його водій жовтого автомобіля мусить вмикати в зображеній ситуації.

Правильна відповідь

№2

