Главная Авто Полезный тест ПДД — какой сигнал поворота нужно включить

Полезный тест ПДД — какой сигнал поворота нужно включить

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 07:35
Тест ПДД: какой сигнал поворота нужно включить
Что включить? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о предупредительных сигналах. Какой сигнал поворота должен включить водитель желтого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Правый сигнал поворота.
  2. Левый сигнал поворота.
  3. Сначала правый сигнал поворота, а затем левый.
  4. Не должен включать ни одного сигнала.

Разбор задачи

Тест з ПДР: який сигнал поворотника має увімкнути водій легковика?

На перекрестке водитель грузовика поворачивает налево, а водитель желтой легковушки намерен развернуться.

Не включать ни одного сигнала — это нарушение правил.

Читаем пункт 9.2 ПДД:

"Водитель должен подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления:

  • перед началом движения и остановкой;
  • перед перестроением, поворотом или разворотом".

Если водитель желтого автомобиля сначала включит правый указатель, а затем переключится на левый, то водитель грузовика сделает такой вывод: легковой поворачивает направо, а значит, их траектории не пересекаются, поэтому он не должен уступать и может спокойно поворачивать налево. Такое недоразумение может привести к аварийной ситуации.

Соответствующий развороту сигнал — левый указатель поворота. Именно его водитель желтого автомобиля должен включать в изображенной ситуации.

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
