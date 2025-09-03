Полезный тест ПДД — какой сигнал поворота нужно включить
Задача по теме о предупредительных сигналах. Какой сигнал поворота должен включить водитель желтого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Правый сигнал поворота.
- Левый сигнал поворота.
- Сначала правый сигнал поворота, а затем левый.
- Не должен включать ни одного сигнала.
Разбор задачи
На перекрестке водитель грузовика поворачивает налево, а водитель желтой легковушки намерен развернуться.
Не включать ни одного сигнала — это нарушение правил.
Читаем пункт 9.2 ПДД:
"Водитель должен подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления:
- перед началом движения и остановкой;
- перед перестроением, поворотом или разворотом".
Если водитель желтого автомобиля сначала включит правый указатель, а затем переключится на левый, то водитель грузовика сделает такой вывод: легковой поворачивает направо, а значит, их траектории не пересекаются, поэтому он не должен уступать и может спокойно поворачивать налево. Такое недоразумение может привести к аварийной ситуации.
Соответствующий развороту сигнал — левый указатель поворота. Именно его водитель желтого автомобиля должен включать в изображенной ситуации.
Правильный ответ
№2
