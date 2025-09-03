Тест ПДД: какой сигнал поворота нужно включить

Что включить? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о предупредительных сигналах. Какой сигнал поворота должен включить водитель желтого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Правый сигнал поворота. Левый сигнал поворота. Сначала правый сигнал поворота, а затем левый. Не должен включать ни одного сигнала.

Разбор задачи

На перекрестке водитель грузовика поворачивает налево, а водитель желтой легковушки намерен развернуться.

Не включать ни одного сигнала — это нарушение правил.

Читаем пункт 9.2 ПДД:

"Водитель должен подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления:

перед началом движения и остановкой;

перед перестроением, поворотом или разворотом".

Если водитель желтого автомобиля сначала включит правый указатель, а затем переключится на левый, то водитель грузовика сделает такой вывод: легковой поворачивает направо, а значит, их траектории не пересекаются, поэтому он не должен уступать и может спокойно поворачивать налево. Такое недоразумение может привести к аварийной ситуации.

Соответствующий развороту сигнал — левый указатель поворота. Именно его водитель желтого автомобиля должен включать в изображенной ситуации.

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: